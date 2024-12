Byggingen av Stad skipstunnel sendt ut på anbud

Anbudet for byggingen av Stad skipstunnel er nå offentliggjort. Først er det en prekvalifiseringsfase før utvalgte entreprenører leverer inn tilbud. Kystverket/Multiconsult/Link Arkitektur

Stad skipstunnel har vært utredet siden 1990-tallet, men det var først i 2021 at prosjektet fikk grønt lys fra Stortinget og Kystverket fikk oppdraget med å realisere tunnelen. Nå, tre og et halvt år etter, er byggeprosjektet endelig lagt ut på anbud, og realiseringen av verdens første skipstunnel er nærmere enn noen gang.



– Siden vi fikk oppdraget med å bygge Stad skipstunnel våren 2021 har vi jobbet grundig og godt med forberedende arbeider fram mot en anbudsutlysning. En slik tunnel har aldri vært bygget før så den tekniske dokumentasjonen har vært krevende. Samtidig har det vært et omfattende og tidkrevende arbeid med planprosesser, grunnerverv og gjenbruk av steinmasser, og ikke minst arbeid med å redusere risiko- og kostnader i prosjektet. At vi er i mål med dette og har fått prosjektet ut på anbud er en viktig milepæl for oss, sier kystdirektør Einar Vik Arset.



STOR INTERESSE

Tidligere kontakt med entreprenørmarkedet, blant annet gjennom to leverandørkonferanser, har vist at det er stort engasjement og interesse for prosjektet.



– Stad skipstunnel er et spektakulært og til dels utfordrende prosjekt, som det ikke finnes maken til i verden i dag. Dette tror vi vil trigge mange entreprenører, noe som kan skape stor konkurranse om prosjektet, sier prosjektsjef for Stad skipstunnel i Kystverket, Harald Inge Johnsen.



HVA SKJER VIDERE NÅ?

– Vi går nå inn i en prekvalifiseringsfase som skal kvalifisere entreprenører for byggeoppdraget. Deretter inviteres tre til fem av disse entreprenørene til å levere tilbud, som vi evaluerer og forhandler om – gjerne i flere runder, før den best kvalifiserte tilbyderen velges ut, sier prosjektsjef for Stad skipstunnel Harald Inge Johnsen.



– Interesserte totalentreprenører må merke seg at vi skal arrangere en anbudskonferanse på Radisson Blu Hotell på Gardermoen 17. desember. Der vil vi presentere prosjektet og gå igjennom de viktigste momentene i konkurransegrunnlaget. Det blir også anledning å stille spørsmål, sier Johnsen, som håper mange entreprenører vil benytte anledningen til å få ytterligere opplysninger om prosjektet og konkurransen.

Hva blir den største utfordringen for entreprenørene som skal bygge skipstunnelen?



– Størrelsen på innslagene på tunnelen. Den blir like stor som tunnelrommet innenfor, og altså 50 meter høy og rundt 40 meter bred. Det er om lag sju ganger høyere enn en vegtunnel, sier Johnsen.



Anbudet er lyst ut som en totalentreprise på den norske databasen for kunngjøringer av offentlige anskaffelser, Doffin.

Om alt går som det skal kan det bli kontraktsignering høsten 2025 og byggestart tidlig i 2026. Dette betinger at man oppnår tilbud innenfor kostnadsrammen for prosjektet. Byggetiden har Kystverket estimert til i underkant av fem år.



HVA INNEBÆRER EGENTLIG EN TOTALENTREPRISE?

Kort forklart er en totalentreprise en kontraktsform der én totalentreprenør påtar seg ansvaret for hele leveransen av prosjektet. Totalentreprenøren har dermed det totale ansvaret for prosjektets gjennomføring, inkludert prosjektering, utførelse, kvalitet, HMS, kommunikasjon, tidsplan og overlevering.



Kontrakten som blir tildelt er basert på NS 8407, som er en standardkontrakt for totalentrepriser i Norge. Denne kontrakten regulerer rettigheter og plikter mellom byggherre og totalentreprenør. Totalentreprenør skal sikre at alle arbeider utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og kontraktens krav. Kystverket som byggherre vil følge tett opp entreprenøren gjennom hele prosjektet for å sikre at alle krav og funksjoner blir oppfylt.