Bytter navn til Offshore Norge

Navneendringen henger sammen med at man organiserer også havvindsselskapene, selskaper som fanger og lagrer CO2 under havbunnen, selskap som driver med hydrogen og havbunnsmineraler. Foto: Equinor.

― Norsk olje og gass har vært den viktigste arenaen for samarbeid og samhandling for olje- og gassindustrien. Det skal vi fortsette å være, nå under navnet Offshore Norge, sier Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør i Offshore Norge i en pressemelding.



– Norsk sokkel er i endring. Vi organiserer også havvindsselskapene, selskaper som fanger og lagrer CO 2 under havbunnen, selskap som driver med hydrogen og havbunnsmineraler. Løsninger som er svært viktige i energiomstillingen. Det nye navnet viser bredden i aktiviteten vår industri jobber med, på havet og på land, fortsetter Blindheim.



Styret i Norsk olje og gass ba administrasjonen om å sette i gang en navnendringsprosess 7.mars.



― I løpet av den tiden har vi hatt en bred involveringsprosess med medlemmene våre og vi har fått over 200 innspill fra både mennesker som jobber i industrien og fra resten av befolkningen. Vi er veldig glade for alle innspillene vi har fått, sier Monica Th. Bjørkmann, styreleder i Offshore Norge.



– Vi har vært opptatt av å ha et beskrivende navn som faktisk speiler bredden av våre medlemmer og aktiviteten de har, enten de jobber med vind, havet, havbunnen og all aktiviteten på land som er knyttet til aktiviteten offshore. Vi er veldig fornøyde med å ha landet på et navn som vil kunne stå seg over tid, legger hun til.



Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør i Offshore Norge. Foto: Offshore Noge.