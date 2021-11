Cadeler skal installere to tyske havvindparker

Cadeler A/S

Kontrakten omfatter transport og installasjon av minimum 48 Siemens Gamesa 11 MW-turbiner. Installasjonen blir det første prosjektet der Cadeler-fartøyet Wind Osprey vil benytte seg av en ny oppgradert hovedkran.Etter en pressemelding om å være valgt som foretrukket leverandør, har Cadeler A/S nå signert en endelig kontrakt med Ørsted for transport og installasjon av havvindturbiner (WTG-er) for de to tyske havvindprosjektene Gode Wind 3 og Borkum Riffgrund 3.Avtalen omfatter installasjon av minst 48 Siemens Gamesa 11MW WTG-er, som skal plasseres i forbindelse ligge i forbindelse med Ørsteds havvindparker Borkum Riffgrund 1 og Borkum Riffgrund 2 og i nærheten av Gode Wind 1 og 2.Installasjonen av Siemens Gamesa 11 MW WTG-typen har blitt noe av en spesialitet for Cadelers O-klasse fartøy, som deltar i alle nyere prosjekter av samme type installasjoner i regionen.Cadeler har ved flere anledninger tidligere jobbet med Ørsted om installasjon av havvindparker og ser frem til å gjøre det igjen.Cadelers administrerende direktør, Mikkel Gleerup, sier: «Dette prosjektet er viktig for oss fordi vi kan trekke på kunnskapen og ferdighetene som er tilgjengelige for oss fra installasjonen av lignende 11MW mill-prosjekter. Vi ser frem til å samarbeide med Ørsted for å levere et nytt vellykket prosjekt for selskapet trygt og i tide.»Cadeler vil utplassere rederiets O-klasse-installasjonsfartøy Wind Osprey. Wind Osprey vil, når prosjektet starter, ha en ny og oppgradert hovedkran med en løftekapasitet på 1600 tonn i en radius på 40 meter, og med hovedskroget 160 meter over hoveddekket. Dette er en betydelig økning i skipets kapasitet sammenlignet med i dag.Mikkel Gleerup fortsetter: «Ved å velge et av våre oppgraderte O-klasse skip til å gjennomføre dette viktige prosjektet rett etter at fartøyets kran er byttet ut, bekrefter Ørsted vår tro på at den strategiske beslutningen om å oppgradere kranene til våre O-klasse skip var det riktige valget. Vi er derfor sterkt på vei til å utvikle vår virksomhet i samarbeid med våre kunder for å møte deres behov nå og i fremtiden.»Den totale kapasiteten til vindparkene på Gode Wind 3 og Borkum Riffgrund 3 utgjør mer enn 1 GW. Prosjektene forventes å være i full drift i henholdsvis 2024 og 2025, avhengig av Ørsteds endelige investeringsbeslutning.