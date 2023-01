Cemre velger Norwegian Electric Systems

To «Windkeeper» service operasjonsfartøy (SOV) bygges av det tyrkiske verftet Cemre for GC Rieber Shipping.

Cemre Shipyard har tildelt HAV Group ASAs datterselskap Norwegian Electric Systems AS (NES) kontrakt for å levere energidesign og smarte styringssystemer til to «Windkeeper» service operasjonsfartøy (SOV) som det tyrkiske verftet bygger for GC Rieber Shipping.



NES sitt leveringsomfang er hele energidesignet og skal også fungere som systemintegrator for fartøyenes energisystem og oppsett av «smart control». NES skal levere frekvensomformere og elektriske motorer til fremdriftssystemet, batterisystemet, transformatorene, likestrøm- og vekselstrømsentralene, integrert automasjonssystem, integrert navigasjonssystem og dynamisk posisjoneringssystem.



LAVERE DRIFTSKOSTNADER OG UTSLIPP

– Hovedhensikten med å skreddersy fartøyenes energidesign og smarte kontrollsystem er å møte fartøyenes strenge krav til redundans, og i forlengelsen av denne optimaliserte energieffektiviteten. Dette fører igjen direkte til lavere driftskostnader og utslipp til luft", sier salgssjef i NES, Egil Bremnes.



Den unike fartøydesignen krever en energisystemtopologi som har et høyt antall redundanssoner. NES, sammen med GC Rieber-teamet, har utviklet et «game changer» energidesign som kan betjenes med et minimum av motorer i gang. Graden av sikkerhet i kombinasjon med minimum drivstofforbruk oppnås ved å bruke NES sin portefølje av produkter, som ESS, Quadro Master, Odins øye og smart kontroll.



INNOVATIVE FARTØYER

– Dette er svært innovative fartøyer, og vi er glade for at Cemre Shipyard og GC Rieber Shipping har betrodd NES oppgaven med å gjøre dem så energieffektive som mulig. Det har vært et privilegium å jobbe med både GC Rieber og Cemre om denne leveransen. To svært kompetente selskaper med like kompetente prosjektteam, legger Bremnes til.

Windkeeper SOV-ene er basert på metodikk og design benevnt «small waterplane area twin hull» (SWATH), som gir offshore vindmarkedet forbedret drift, ultralavt drivstofforbruk og muligheten for helelektrisk drift i felten.



NES skal designe, montere og teste systemene ved hovedkontoret i Godvik utenfor Bergen. Selskapets anlegg i Egersund og Ålesund vil også støtte prosjektet. Levering av utstyret er planlagt i begynnelsen av 2024.



Det nylig etablerte NES-kontoret i Istanbul, Tyrkia, vil bidra med lokal verftsstøtte og igangkjøring.



NES er et datterselskap av HAV Group ASA, som er notert på Euronext Growth Oslo.



GC Rieber Shipping er et rederi med fokus på å utvikle lønnsomme og bærekraftige maritime prosjekter.

Emre Toftar fra Cemre Shipyard og Egil Bremnes som er salgssjef hos NES.