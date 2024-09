Cochin Shipyard velger Vard design

SOV fra Vard Design AS som skal bygges av Cochin Shipyard Ltd. for North Star: Illustrasjon: Vard

Cochin Shipyard Limited i India skal bygge to Service Operation Vessels (SOV-er) for North Star. Fartøyene er av VARD 4 07 og VARD 4 19 design.



Cochin Shipyard Limited er et delvis offentlig, statlig verft i India. I løpet av de siste tre tiårene har selskapet utviklet seg til å bli en pionér i den indiske skipsbyggings- og skipsreparasjonsindustrien. Vard har tidligere levert 12 design til Cochin Shipyard Ltd.



Den første hybridelektriske SOV-en som skal leveres av Cochin Shipyard Ltd. er av VARD 4 07 design og er skreddersydd for å møte de spesifikke kravene fra North Star. Fokuset under utviklingen har vært å designe et konkurransedyktig og kompakt fartøy med en drivstoffeffektiv konfigurasjon som gir høy anvendelighet.



Skipet er utstyrt for innkvartering av 55 personer, har en 3D bevegelseskompensert kran og en walk-to-work gangvei. Lagerfasiliteter med sidelagring og trinnløs tilgang til den høydejusterbare 3D bevegelseskompenserte gangveien sikrer effektiv flyt av varer og teknikere.



Fartøyet skal leveres til North Star på en langtidskontrakt med et av de største energiselskapene i Tyskland og Europa, EnBW, for å operere He Dreiht vindpark. Walk-to-work fartøyet skal ha teknikere om bord som vedlikeholder de 64 vindturbinene. SOV-en vil også fungere som et logistikknutepunkt og lager.



Den andre SOV-en er av VARD 4 19 design og er svært lik fartøyene som Vard tidligere har levert til North Star. Den hybridelektriske VARD 4 19 designen vil kunne ha opptil 80 personer i enkeltkabiner, hvorav 60 av kundens egne vindturbinteknikere som skal utføre vedlikehold på de 95 vindturbinene knyttet til East Anglia Hub-utviklingen. Denne SOV-en skal leveres til Siemens Gamesa for drift sent i 2026.



Begge fartøyene vil være utstyrt med en omfattende SeaQ-systempakke fra Vard Electro som legger til rette for et hybrid diesel-elektrisk fremdriftssystem som i kombinasjon med batteri gir bedre energieffektivitet.



I tillegg vil det høyteknologiske VARD 4 19-fartøyet bli konfigurert med et enda mer avansert kraftsystem som kombinerer DC-tavler med SeaQ Energy Storage System. Denne integrasjonen effektiviserer energiforbruket om bord og optimaliserer distribusjonssystemene, noe som fører til en høyere total effektivitet i alle driftsmoduser.



For full kontroll og overvåking av fartøyene, inkludert optimalisering av drivstofforbruket, vil Vard Electro levere et omfattende digitalt scope som inkluderer SeaQ Integrated Automation System, SeaQ Power Management System, SeaQ Energy Management System og SeaQ Green Pilot.



Fleksibiliteten og ekspertisen som ligger bak SeaQ-teknologien sikrer at SeaQ-løsningene kan integreres sømløst og tilpasses et stort utvalg av fartøystørrelser med ulike driftsbehov i offshore energisegmentet. Dette viser Vard Electros posisjon som en pålitelig og betrodd partner innen avansert maritim teknologi.



Britiske North Star er markedsledende leverandør av avanserte støttetjenester til offshore vind- og olje- og gassmarkeder.Vard leverer nok en gang et fartøydesign og en utstyrspakke til et eksternt verft.



- Vard har et langt forhold til både Cochin Shipyard Ltd. og North Star, og vi er takknemlige for å kunne fortsette samarbeidet ved å støtte dem med design, utstyr og bygging ved et eksternt verft, sier Ove Dimmen, Senior Vice President Sales and Marketing i Vard.



- Denne kontrakten gjør det mulig for oss å delta i markeder som går utover vår egen produksjonskapasitet, sier Dimmen.



Tekniske spesifikasjoner VARD design 4 07:

• Lengde på 71 meter og bredde på 18 meter

• Trinnløs tilgang til den høydejusterbare 3D bevegelseskompenserte gangveien.

• 3D bevegelseskompensert kran

• Innkvartering for 55 personer om bord



Tekniske spesifikasjoner VARD design 4 19:

• Lengde på 90,5 meter og bredde på 19,5 meter

• Trinnløs tilgang til den høydejusterbare 3D bevegelseskompenserte gangveien.

• Innkvartering for 80 personer om bord