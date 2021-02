Corvus Energy i nytt partnerskap

CEO i Corvus Energy, Geir Bjørkeli i Corvus sin Batterifabrikken på Midtun i Bergen. Foto: Corvus

Verdens ledende leverandør av batteriløsninger til skip, Corvus Energy, skal starte utvikling og storskala produksjon av bærekraftige hydrogen brenselcellesystemer for skip. Produksjonen vil være lokalisert i Bergen med Toyota som nøkkelpartner og leverandør av masseprodusert brenselcelleteknologi.



Corvus er spydspissen i et samarbeid med de norske partnerne Equinor, rederiene Norled og Wilhelmsen, skipsdesignselskapet LMG Marin, næringsklyngen NCE Maritime CleanTech og Universitetet i Sørøst-Norge (UNS) for å utvikle og produsere modulariserte og kostnadseffektive PEM (Proton Exchange Membrane) brenselcellesystemer for det internasjonale maritime markedet.



Prosjektet har fått 54 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge, og tildelingen bidrar til å styrke Corvus sin ledende posisjon innen grønn teknologi for maritim industri og andre sektorer. Prosjektet skal installere sitt første brenselcellesystem om bord i et fartøy i 2023, og produktet skal være maritimt sertifisert og kommersielt tilgjengelig fra 2024. Produksjonen blir den første i sitt slag i Norge og vil styrke norsk industris ledende posisjon i den globale innsatsen for å kutte utslipp fra skipsfarten.



PARTNERSKAP

Initiativet kombinerer norsk maritim kompetanse med brenselcellemoduler levert av en av verdens største brenselcelleprodusenter, Toyota, som har 30 års erfaring med utvikling og produksjon av hydrogen brenselceller for bilmarkedet og andre landbaserte applikasjoner. Corvus og Toyota inngikk et partnerskap i desember 2020, som sikrer Corvus tilgang til dokumentert brenselcelleteknologi.



Interessen for å bruke hydrogen som drivstoff for skip har økt raskt, og utviklingen av hydrogenløsninger blir sett på som et viktig skritt for å nå skipsfartens ambisiøse mål om å kutte klimagassutslippene med 50 prosent innen 2050. Å redusere kostnadene for brenselceller og å øke tilgangen til teknologien er avgjørende for å sette fart i overgangen. Initiativet representerer et viktig skritt mot å nå begge disse målene, og partnerskapet mellom Corvus og Toyota skaper en sterk aktør som vil gi en betydelig økning i markedets tilgang til maritime brenselceller.



Med BKK, Equinor og AirLiquide sin planlagte produksjon av flytende hydrogen på Mongstad, og flere hydrogenfartøy under utvikling for norske farvann de neste fire årene, vil Corvus sitt utviklingsarbeid inngå i en komplett verdikjede for hydrogen i Norge.



NATURLIG SKRITT

– Å inkludere brenselcellemoduler i produktporteføljen vår er et naturlig skritt for Corvus og i tråd med visjonen vår om å være ledende leverandør av nullutslippsløsninger til skip. Brenselcelleteknologi har nådd et modenhetsnivå der oppskalering av systemer er neste skritt. Toyota er i forkant av utviklingen, og derfor den klart beste partneren for oss, sier administrerende direktør Geir Bjørkeli i Corvus Energy.



“Skipsfarten må avkarboniseres og i Toyota er vi overbevist om at hydrogen vil spille en sentral rolle for å skape en bedre framtid, både miljømessig og økonomisk. Vår nylig etablerte forretningsenhet for brenselceller i Brussel ser fram til å samarbeide med Corvus Energy og de andre norske partnerne for å kunne tilby brenselcellesystemer for maritime applikasjoner. Dette prosjektet vil spille en viktig rolle i utviklingen av hydrogensamfunnet, sier Director Fuel Cell Business Group Thiebault Paquet i Toyota Motor Europe.



“Innovasjon Norge er stolt over å kunne støtte et så viktig initiativ til det grønne skiftet. Vi er imponert over kompetansen og risikoviljen til Corvus og samarbeidspartnerne. Dette prosjektet kan styrke Norges posisjon og globale konkurranseevne for nullutslippsteknologi innenfor shippingindustrien og maritim sektor”, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.



GRØNNE PROSJEKTER

Corvus sin nye brenselcelledivisjon vil designe og sertifisere det maritime brenselcellesystemet ved å bruke Toyotas brenselcelleteknologi som byggestein for større systemer. Videre vil et nytt maritimt kontrollsystem, som forener batteri- og brenselcelledriften, bli utviklet for enkel integrering med kraftstyringssystemer fra systemintegratorene.



Corvus er støttet av sterke eiere i form av Norsk Hydro, Equinor, Shell og BW Group og planlegger å skalere opp produksjonen for å speile den verdensledende posisjonen selskapet har innen batterisystemer. Utviklingspartnerne USN og NCE Maritime CleanTech vil bidra med kunnskap innen hydrogensikkerhet, mens Equinor, Norled, Wilhelmsen og LMG Marin vil bidra med viktig erfaring fra pågående hydrogenprosjekter.

Corvus sin helautomatiske batterifabrikk som i Bergen ble åpnet i 2019. Foto: Corvus