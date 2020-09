Corvus Energy leverer batterisystem til fem nye ferjer

Corvus Energy-batterier blir installert på de fem helelektriske ferjene som bygges for GVB på Holland Shipyards Group i Nederland

Corvus Energy er valgt av Holland Ship Electric til å levere batterisystemer til fem nye helelektriske ferjer som bygges av Holland Shipyard Group for Amsterdams leverandør av offentlig transport, GVB.



De fem ferjene skal operere på tre av rutene i Nordsjøkanalen, og vil erstatte den nåværende flåten som ble bygget på 1930-tallet. Rutene i Nordsjøkanalen er blant de travleste rutene med transport av mer enn 350.000 biler i året. Utbytting av ferjene er i tråd med bærekrafts målene satt av GVB og Amsterdam kommune om nullutslipp offentlig transport i Amsterdam kommune og omegn. GVB har laget et omfattende nybygg- og ombyggings program har som mål at hele flåten skal være hybrid eller full elektrisk innen 2025.



– GVB tar en klar retning mot bærekraftig drift med disse helelektriske ferjene Påliteligheten, sikkerheten og ytelsen til Corvus Energy sine batteri-systemer var viktig for oss ved valg av leverandør, men også produktporteføljen. Vi ønsker å utvide virksomheten ytterligere og med deres nye batterier er vi i stand til å utstyre skip med enda større kraftbehov, noe som betyr at vi utvider antall hybride fartøyer, sier John van der Sluis, administrerende direktør i Holland Ship Electric, en total systemintegrator av elektriske systemer for det globale marinemarkedet.



STORE UTSLIPPSKUTT

– Corvus Energy er stolt over å bli valgt som leverandør for disse prestisjetunge prosjektene som også bidrar til store utslippskutt i Nordsjøkanalen, sier Kim Strate Kiegstad, VP for salg i Corvus Energy.



– Vi ser at adopsjonsraten for maritime energilagringssystemer øker betydelig over hele verden - og spesielt i Europa. I hvert marked er dette en prosess som må modnes. Måten selskaper som GVB går foran med som et godt eksempel, hjelper både lokal skipsbygging og redere med å øke sitt kunnskapsnivå om teknologien og fordelene. Vi forventer at nesten alle fremtidige nybygg vil ha en eller anen form for energieffektiviseringsløsning inkludert, sier han.



FLERE ENN ALLE ANDRE TIL SAMMEN

Som ledende leverandør av maritime batterisystemer, har Corvus Energy levert batterisystemer til flere ferjer enn alle andre leverandører til sammen. Fra og med den første nullutslippsferjen, Ampere, er Corvus batterisystemer valgt til nærmere 100 hybrid- og helelektriske ferjer globalt.



Alle de fem nye helelektriske ferjene er designet av Ijveer og skal bygges ved Holland Shipyard Group i Nederland. Hver ferje er 41 meter lang, 13,9 meter bred, har plass til 20 biler, fire lastebiler eller 400 passasjerer. Til hver av ferjene vil Corvus levere luftkjølte Orca Energy batterisystemer som vil inngå i ferjenes helelektriske kraft- og fremdriftssystem.



Den første nye ferjen blir satt i drift sommeren 2021. Deretter ankommer en ny ferje hver sjette måned, frem til 2023.