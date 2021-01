Corvus Energy signerer kontrakt med Wärtsilä

Det første batterihybride LNG fartøyet i USA, PSV- fartøyet «Harvey Energy». Foto: Corvus.

Corvus Energy har signert kontrakt med Wärtsilä for levering av batterisystemer til fire offshorefartøy som er i arbeid for det Lousiana-baserte rederiet Harvey Gulf. Bestillingene kommer som følge av en svært vellykket sea trial av det første batterihybride LNG fartøyet i USA, PSV- fartøyet «Harvey Energy».



Harvey Gulf-sjef, Shane Guidry, sier at kunder og investorer i større og større grad krever energieffektivisering og reduksjon i utslipp "

- Disse fartøyene vil for oss være avgjørende om vi skal kunne hjelpe våre kunder med å oppnå nullutslipp og vi kommer til å fortsette å investere i teknologi som vil hjelpe dem å nå sine mål.



REDUKSJONER

De fire fartøyene får to batterisystemer hver på 745kWh som vil gjøre dem i stand til å operere i DP-mode med bare en motor og batteri. De vil også redusere fuel og utslipp i transitt og andre operasjonsmodus samt kunne bruke bare batteri nå de ligger i ro.

Wärtsilä har nok en gang valgt Corvus Orca batterisystem. Med den høye C-raten, ytelsen og det robuste designet er dette batteriet ideelt tilpasset krevende operasjoner om bord på offshorefartøy.



– Vi er veldig glade for at vi igjen har blitt valgt av Harvey Gulf og Wärtsilä, sier Sveinung Ødegard, salgssjef og leder for Corvus sin operasjon i USA. – Disse ordrene viser at vår teknologi, vår kundeforståelse og vår support gjennom hele levetiden har stor betydning. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med med Wärtsila som integrator, og med rederiet i årene fremover.



De fire PSVene Harvey Liberty, Harvey Power, Harvey Freedom og Harvey America vil etter ombyggingen få montert batteri og være i drift tidlig i 2022.

Corvus skal levere batteri til fire Harvey Gulf offshorefartøy Foto: Corvus.