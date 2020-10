Corvus Energy skal levere batteripakke til vindmølle servicefartøy

Corvus Energy sine batterier vil bli installert som en del av Vards Sea-Q system ombord på vindmølle servicefartøyet (SOV) som skal leveres til Greater Changhua vindmøllepark

Corvus Energy har skrevet kontrakt med Vard Electro for leveranse av batterisystemer til fartøyet som skal bygges ved Vard Vung Tau og som skal arbeide på vindmølleparken Greater Changhua utenfor Taiwan.



Vindmølle servicefartøyet (SOV) er av Vard 4 19 design – et nyutviklet design laget for tøffe og vanskelige forhold i Taiwan-stredet og vil være det første SOV som blir bygget etter taiwansk flagg og klasse.



AVANSERTE SKIP

Vard er kjent for design og bygging av svært avanserte skip for energisektoren. Gjennom flere tiår, har konsernet fått vist at de kan bygge et bredt spekter av toppmoderne fartøy for olje- og gassindustrien, forskning, kabellegging, isbryting, fiskeri og andre marine og maritime operasjoner. De siste årene har Vard også utviklet og bygget en rekke ekspedisjonscruiseskip for det internasjonale markedet.



Markedet for havvind forventes å øke kraftig på grunn av det globale skiftet mot fornybar energi. Med økende miljøfokus, vil eiere av vindmøllefartøy måtte vurdere hybrid elektriske løsninger og alternative drivstoff for å møte kravene.



– Som ledende aktør innen hybridelektriske løsninger for offshore og maritim industri, Kan vi tilby Greater Changhua Vindmøllepark produkter og løsninger av veldig høy kvalitet. Vår omfattende bransjeerfaring samt det miljøvennlige SeaQ-systemet, vil sikre fartøyet økt sikkerheten, effektivitet og bærekraftige operasjoner» Sier Peter Pilskog, VP Sales & Marketing ved Vard Electro.



TRE DESIGN

Vard har utviklet tre kostnadseffektive SOV-design for fornybarmarkedet med det aller nyeste innen fremdriftsteknologi og skrogformer.

Den 84,4 meter lange og 19 meter brede Vard 4 19 SOV-en er designet med alle hovedfunksjoner, inkludert overnatting for 89 personer, overføring av teknisk personell til installasjoner, samt lagring av reservedeler og verktøy for drift på havvindparker.

Corvus Energy skal levere batterier av typen luftkjølt Corvus Orca ESS til båten



I FØRSTE REKKE

– Vard er helt i fremste rekke når det gjelder design og bygging av spesial fartøy og sofistikert elektrodesign, sier Christian Søvik, Senior Vice President Sales hos Corvus Energy. – Vi er både stolt og takknemlig over at de har valgt oss som leverandør av batteri til dette avanserte fartøyet. For offshorefartøy er potensialet for besparelser på drivstoff og utslipp stort på grunn av varierende kraftbehov og høye sikkerhetskrav. Den økte veksten i vindsegmentet vil føre til at dette blir et veldig viktig marked for våre energilagringsløsninger og også for utvikling av nye grønn teknologi i årene som kommer, sier han.



Som ledendeleverandør av energilagringssystemer for marine, offshore, subsea- og havner, leverer Corvus Energy til flere offshore-skip enn alle andre leverandører av energilagringssystemer til sammen.



Fartøyet er planlagt levert fra Vard i 2022