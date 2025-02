Corvus Energy skal levere til verdens første nullutslipp offshorefartøy

Om Corvus Energy

Corvus Energy er den ledende leverandøren av energilagringssystemer (ESS) for maritime, offshore- og havneapplikasjoner.

Corvus Energy tilbyr en komplett portefølje av energilagrings- og brenselcelles systemer, egnet for nesten alle fartøystyper, og leverer kraftsystemer i form av modulære litium-ion-batterisystemer og hydrogen-PEM-brenselcelles systemer.

Corvus Energy har unik erfaring fra mer enn 1200 prosjekter.

Mer enn 50 prosent av verdens fartøy med nullutslippsteknologi har utstyr fra Corvus Energy om bord.

Fartøyet er en elektrisk vindmølle konstruksjonsfartøy som skal bygges ved skipsverftet Astlleros Armon i Spania for reder Bibby Marine Ltd.Corvus Energy skal levere nesten 25MWh med Blue Whale batterisystem til offshorefartøyet. Dette er det største LFP-batterisystemet som noen gang er levert til et maritimt prosjekt.– Industrien har lenge jobbet med å utvikle løsninger for helelektriske offshorefartøyer. Det at et et slikt skip skal bygges og som markerer en viktig milepæl for offshorefartøys operasjoner. Offshorefartøyet vil vøre det første i sitt slag som kan operere elektrisk i en hel dag og vil sette en ny standard for fremtidens offshorefartøy. En helt unik systemdesign kombinerer batteri med dual-fuel metano motorer som reduserer karbonutslippene betydelig og øker energieffektiviteten. Det gir samtidig økt driftssikkerhet og økt ytelse, noe som er helt avgjørende under krevende offshore vind-operasjoner. sier Pål Ove Husøy, VP Sales i Corvus Energy.Corvus Energy har samarbeidet tett med rederi, designselskap og integrator for å dimensjonere og optimalisere batterisystemet ombord. I motsetning til konvensjonelle hybride systemer, vil dette fartøyet bruke den store batteripakken som hovedkraftkilde. Motorene vil kjøre på konstant last for lading av batteriene for å maksimere effektiviteten, forlenge batterienes levetid samt redusere utslipp. Den innovative DC-nettverksarkitekturen forbedrer system ytelsen ytterligere ved å minimere energitap og sikre sømløs kraftdistribusjon. I tillegg vil offshorelading kunne gjennomføres under DP-operasjoner. noe som ikke har blitt gjort før– Vi er begeistret for å samarbeide med Corvus om dette banebrytende eCSOV prosjektet. Det setter en ny standard for bærekraftige offshore-operasjoner og vil være med på å drive frem ny teknologi for nullutslippsfartøy. sier Gavin Forward, direktør for nybygg hos Bibby Marine.Han forteller hvorfor de valgte Corvus Energy:– Bibby Marine har valgt Corvus Energy fordi de har dokumentert erfaring fra komplekse fartøyprosjekt. Vi har valgt å gå for batterier med LFP kjemi fordi dette passer driftsprofilen til fartøyet best. Det er sikkert, har lang levetid og vil fungere optimalt over tid i dette prosjektet som kommer til å akselerere veien mot nullutslipp for offshore fartøy.Utstyret er planlagt levert til verftet i 2026, og fartøyet er planlagt satt i drift i 2027 for støtte til kommisjonering og drift av vindfarmer.