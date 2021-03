Corvus Energy tilbyr leasing av skipsbatterier

Corvus Energy tilbyr nå leasing av batteri til skip i samarbeid med Viridis Kapital . Foto: Corvus Energy

Corvus Energy tilbyr nå leasing av skipsbatterier. Det nye globale finansieringstilbudet leveres i samarbeid med norske Viridis Kapital.



– Vi er glade for endelig å kunne tilby kundene en leasing løsning som er skreddersydd til deres likviditetsbehov, sier Halvard Hauso, CCO i Corvus Energy.



– I omtrent alle skipssegmentene kan leasing bli en ny forretningsmodell både for standard konteiner løsninger og for faste batteriroms løsninger om bord på skip. Vi er sikre på at dette nye tilbudet vil bidra til å akselerere skiftet mot nullutslippsteknologi både for nybygg og for retrofit-prosjekter.



FLERE FORDELER

Tradisjonelle banklån med utstyr som sikkerhet er ikke alltid mulig å få, og ofte krever bankene betydelig egenkapital eller innskudd. Med leasing som finansiering av batteriteknologi vil investeringsbarrieren for rederiene derfor reduseres.



Halvard Hauso nevner en rekke fordeler med leasing som finansiering av skipsbatterier:

• Det er en effektiv finansiell løsning med konkurransedyktige rentebetingelser og uten egenkapitalinnskudd.

• Nedskrivningene vil være på linje med utstyrets verdifall.

• Bedre likviditet siden utstyrets kostnad fordeles over hele brukstiden,

• Fulle rettigheter til bruk. Det er bruken av utstyret som gir inntjening og besparelser, ikke eierskapet.

• Maksimering av driftskapitalen. En bedret balanse og høyere skattefradrag.



ENKEL INTEGRERING

I januar lanserte Corvus Energy sin nye BOB (Battery-On-Board) løsning - et forhåndsgodkjent batterirom med standard ISO konteiner mål. Denne løsningen kan enkelt integreres med alle integratorers styringssystemer om bord og gir maksimal fleksibilitet.



– Batteriteknologi vil være en nødvendig del av alle fremtidige energisystemer på skip. Både Corvus BOB og finansiering av batteri ved leasing, vil gjøre det enklere for rederier å investere i grønn teknologi. Til sammen vil dette kunne bidra stort til å akselerere det grønne skiftet mot en mer bærekraftig skipsindustri, sier Halvard Hauso.



Det nye leasingtilbudet til Corvus Energy lanseres i samarbeid med Viridis Kapital, et norsk leasingselskap som er spesialisert på finansiering av kapitalintensivt utstyr som bidrar til det grønne skiftet.



- Viridis Kapital er stolte over å kunne samarbeide med en av den maritime industriens ledende aktører innen nullutslippsteknologi. Hver enkelt Corvus-installasjon, der vi nå også kan bidra, vil gi en direkte og umiddelbar reduksjon i CO2-utslipp, sier styreleder Ulrik Engelschiøn i Viridis Kapital.

CCO i Corvus Energy, Halvard Hauso tror at nye forretningsmodeller vil bidra til å akselerere det grønne skiftet innen shipping. Foto: Corvus Energy