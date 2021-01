Corvus med ny og fleksibel batteriløsning

Corvus BOB er et komplett klassegodkjent modulært batterirom tilgjengelig i størrelser på 10 fot og 20 fot ISO high cube conteiner størrelse

Corvus Energy har lansert Corvus BOB, en containerbasert batteriromsløsning for maksimal fleksibilitet ved installasjon av BOB-applikasjoner (Battery-On-Board). Corvus BOB er en standardisert, klassegodkjent, modulær batteriromsløsning tilgjengelig i 10-fots og 20-fots ISO-highcube-containerstørrelser.



Det komplette energilagringssystemet (ESS) leveres med batteri, batteriovervåkningssystem (BMS), HVAC, TR system samt komplett brannslukkings- og deteksjonssystem. "Plug and Play» løsningen forenkler integrasjonen til alle systemintegratorers strømstyringssystem ombord på skip.



STOR NYTTE

Selv om Corvus startet med et containerkonsept tilbake i 2016, har Shell vært den viktigste drivkraften bak den modulære og standardiserte tenkningen. Energigiganten mener at eiere og operatører av mange fartøystyper vil ha stor nytte av fleksibiliteten som tilbys av et modulært, containerbasert batterisystem.



– Batterier vil være en del av dekarboniseringen uavhengig av hvilket drivstoff som brukes nå eller i fremtiden,sier Bo Jardine, Shells Global Category Manager - Marine, ansvarlig for charter av offshore support fartøy (OSV).



– Fordelen med et containerbasert batterisystem er at du kan legge til flere containere hvis det er behov for ekstra kapasitet eller flytte containere til et annet fartøy i flåten din hvis charterkontrakter eller operasjonelle krav krever det. Det er enkelt å bytte batteri når ny teknologi er tilgjengelig og flytte batterisystemet til et videre liv på land. Byggherrens risiko på verftet reduseres gjennom muligheten til å forhåndsteste og sjekke batteriløsningen før integrering i et fartøy. Videre unngås kostbar omarbeiding av fartøyet, og en eventuell snuoperasjonen for å endre batterikapasiteten vil gå mye raskere.



FORENKLER

Corvus BOB vil også forenkle integrering av fremtidige drivstoffteknologier som hydrogenbrenselceller i fartøyer.



– Corvus BOB er en fleksibel, kostnadseffektiv energilagringsløsning som reduserer kompleksiteten og risikoen for systemintegratoren, rederne og designselskapene, sier Ronald Hansen, SVP Ship Solutions i Corvus Energy og prosjektleder for BOB prosjektet.



– Med Corvus BOB får de et fullt godkjent frittstående batterirom uten å måtte bruke tid på konfigurasjonen i selve rommet. BOB løsningen er egnet for både ettermontering og nybygg og vil forbedre prosjektplanlegging og tidsplaner i tillegg til å spare tid og kostnader for transport, installasjon og igangkjøring. Det at det er et fullt skalerbart batterisystem med et standard ISO-fotavtrykk gjør det også til en ideell løsning for prosjekter der det er behov for økt kapasitet. Vi vil fortsette å jobbe tett med alle integratorer for å gi dem de beste batteri løsningene.



Det første Corvus BOB-systemet bygges med Corvus Orca ESS, verdens ledende batterisystem som er egnet for et bredt spekter av skip, inkludert offshore-skip, cruise- og ferger, handelsfartøyer, arbeidsbåter og fiskefartøyer. Systemet vil være DNV-GL typegodkjent.

Corvus BOB-containerløsningen vil være tilgjengelig med alle Corvus sine batterier slik at kundene kan velge batteritype etter hva som passer best til hvert prosjekt. Felles batteristyringssystem vil muliggjøre at ulike Corvus BOB med forskjellige egenskaper kan kombineres og fungere i fellesskap for å gi optimal energitilførsel.