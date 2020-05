Csaver – skal levere ca. 100% oppetid ved merdkanten

Csaver ble i april overlevert fra Salthammer Båtbyggeri AS til Charvest AS, Eidsnes/Ålesund. Bløggebåten er verftets byggenummer 144. Designet er av type Macho 19 fra Møre Maritime AS.

Med Csaver presenterer Charvest et nytt bløggebåtkonsept for bruk innen oppdrettsnæringen. Selskapet ble etablert i 2017 med formål om å tilby fleksible beredskaps-bløggebåter med høy utnyttelsesgrad.



– En tradisjonell bløggebåt laster fisk i skrogtanker, og går så til mottak for å laste. Det gjør at det er klare tidsbegrensninger her, for klokka på fisken går. Vi har utviklet et eget konsept, og der er Csaver første båt ut, forteller Ole-Andrè Leine i Charvest.

STOR FLEKSIBILITET

Bløgge- og servicebåten Csaver kan bistå under fiskehåndteringsoperasjoner som flytting, sortering eller avlusing. Nybygget har løse tanker på dekk, bestående av 12 tanker på to kubikk hver.



– Vi tenker oss at båten kan ha tilnærmet 100 prosent oppetid ved merdkanten. Det lastes bare i de tankene man trenger til en hver tid. Mobile tanker sikrer høy fleksibilitet. Det kan nevnes i tillegg at dette jo er en kombinert service- og bløggebåt. De mobile lagringstankene kan settes på land, og det er blant annet montert kraftige kraner på dekk, slik at man kan bruke båten til rent servicearbeid. Denne allsidigheten er del av vårt egenutviklede konsept, sier Ole-André Leine til Maritimt Magasin. Les hele omtalen her.

