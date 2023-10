To CSVO-skip klassifiseres av Lloyd's Register

Lloyd's Register

Lloyd’s Register er verdens eldste maritime klasseselskap.

Selskapets står for den tekniske ekspertisen som gjør det mulig utstede nødvendige sertifikater og sikkerhetsklareringer for skip.

LR er en leverandør av klassifisering og samsvarstjenester til maritime og offshoreindustrier, og bistår med å designe, bygge og drive maritime fartøy i samsvar med aksepterte nivåer av sikkerhet og miljømessig overholdelse.

LR gir også råd, støtte og løsninger for flåteytelse og optimalisering, reiseoptimalisering og styrking av klientenes digitale kapasitet.

Lloyd's Register Group eies helt av Lloyd's Register Foundation, en politisk og økonomisk uavhengig global veldedighetsorganisasjon som fremmer sikkerhet og utdanning.

Lloyd's Register (LR) har blitt tildelt kontrakten for å klassifisere to metanolklare servicefartøy (CSOVs) som bygges av VARD. Skipene bygges for Storbritannias ledende selskap for støtte til offshore infrastruktur, North Star.Skrogene vil bli bygget ved Vard Braila, Romania, før de slepes til Vard Langsten i Norge for utrustning med forventet leveringsdato våren 2025. Prosjektet bygger videre på LRs arbeid i Norge med levering av fartøy som kan gå på nye, grønne drivstoffløsninger.– Lloyd's Register er fornøyd med å ha fått kontrakten for å gjennomføre designvurdering og inspeksjon av Vards to CSOV-er for North Star. Bygging, design og levering av disse to fartøyene, som skal kunne driftes på grønn metanol, vil representere et positivt skritt fremover for den maritime energiomstillingen, og vi ser frem til å fortsette å støtte Vard og den norske skipsbyggingsindustrien, sier Michael North, kommersiell leder for Lloyd's Register i Norge og Island.I 2022 tildelte LR en prinsipiell godkjenning (approval in principle) til det norske rederiet Egil Ulvan Rederi for deres With Orca nullutslipps bulkcarrier, og til Torghatten Nords hydrogenferger for Vestfjord-sambandet, som forbinder Bodø, Røst, Værøy og Moskenes.CSOV-ene vil bli bygget etter VARDs unike 4 22 design, og vil ha et nytt metanoldrevet hybrid fremdriftssystem i kombinasjon med en skrogdesign optimalisert for lavt drivstofforbruk og motstand.– Basert på det gode samarbeidet før skipsbyggingskontrakten, er vi trygge på at Lloyd's Register vil være en god partner gjennom ingeniørarbeidet og konstruksjonen av disse fartøyene med flere innovative løsninger, sier Thomas Brathaug, prosjektleder i VARD.Den nye tonnasjen vil øke North Stars kapasitet innen offshore vindkraft i tråd med deres ambisjon om å legge til 40 hybrid-drevne SOVer i flåten innen 2040. Introduksjonen av de to CSOVene vil utvide North Stars evne til å støtte inspeksjons- og vedlikeholdsarbeid som er avgjørende for driften av offshore vindparker. Skipene fungerer også som logistikkhub og lager, og gir teknikere ombord komfortabel overnatting.– Vår virksomhet har et langvarig samarbeid med Lloyd's Register, der mange av våre eksisterende fartøy er i tråd med deres klassifiseringer, og dette viser den høye standarden våre skip bygges til. Å sikre at vi reduserer utslippene er avgjørende for våre langsiktige mål. Å ha disse fartøyene klare for metanol vil tillate oss å redusere karbonutslippet, tjenestetilbudet vårt til kundene, spesielt våre europeiske kunder som vil møte utfordringer knyttet til karbonbeskatning i nær fremtid, sier James Bradford, teknologidirektør i North Star.