Dacon sikrer avtale med FMV

Fv.: Lasse Stenmark (Dacon), Jan Aspenstam (FMV), Hans Johnsén (FMV), Johanna Josefsson (FMV), Kim Rene Vågeskar (Dacon), Ayeh Abdali (FMV). Foto: Dacon

Dacon AS, en ledende produsent og leverandør av mann over bord redningsutstyr, har inngått en kontrakt verdt 15 millioner svenske kroner med den svenske forsvarsmakten. Avtalen innebærer leveranse av klatrenett tilpasset marinens skip, og markerer et viktig skritt i vårt samarbeid med FMV og den svenske forsvarsmakten.



Klatrenettene som skal leveres, er utviklet med fokus på sikkerhet, holdbarhet og funksjonalitet under krevende forhold. Produktene oppfyller strenge kvalitetskrav og er tilpasset marineoperasjoner for å sikre effektiv bruk under militære oppdrag.



– Vi er svært stolte over å ha blitt valgt som leverandør av dette kritiske utstyret. Denne kontrakten bekrefter vår evne til å levere innovative løsninger som møter Forsvarsmaktens høye standarder, sier Kim Rene Vågeskar, avdelingsleder i Dacon.



Leveransene vil starte i 1. kvartal 2025 og omfatter også trening og opplæring for å sikre lang levetid og pålitelighet i operasjonene.



Denne avtalen styrker Dacon sin posisjon som en betrodd partner for marine og forsvarssektoren og viser vår evne til å tilpasse oss spesialiserte behov.



