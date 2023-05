Danfoss åpner marine kompetansesenteret i Norge

Danfoss

Danfoss utvikler løsninger som øker maskinproduktiviteten, reduserer utslipp, reduserer energiforbruket og muliggjør elektrifisering.

Løsningene brukes innen områder som kjøling, luftkondisjonering, oppvarming, kraftomforming, motorstyring, industrimaskineri, bilindustri, marine og off- og on-highway-utstyr.

Danfossleverer også løsninger for fornybar energi, som sol- og vindkraft, samt fjernvarmeinfrastruktur for byer.

Den innovative teknologien går tilbake til 1933.

Danfoss er familieeid, har mer enn 42.000 ansatte og betjener kunder i mer enn 100 land gjennom et globalt fotavtrykk på 95 fabrikker.

Danfoss opererer allerede i mange land med ulike interessenter: beslutningstakere, skipsbyggere, OEM-er, systemintegratorer og ikke minst rederier som er opptatt av å avkarbonisere den maritime industrien. Det nye Marine Competence Center vil fungere som et knutepunkt for felles innovasjon og deling av erfaringer på tvers av Norge, Norden, Europa og verden. Maritime eksperter fra Danfoss arrangerer kurs og arrangementer for å styrke kundene våre og bygge kompetanse sammen.Dette er et Marine Competence Center som viser selskapets mål om å investere i førsteklasses teknologi og løsninger for maritim industri.Norge er det ledende landet i verden innen elektrifisering av maritim industri, med sitt sterke fokus på bærekraft og grønn energi. I Norge har vi allerede kommet langt med batterielektriske ferger, hybridferger og elektriske katamaraner for bærekraftig sjøtransport.– Vi er svært glade for å kunne feire åpningen av vårt nye Marine Competence Center i Holmestrand, Norge. I Danfoss brenner vi for å skape en bedre fremtid ved «Engineering Tomorrow». Dette senteret er en del av vårt engasjement for å avkarbonisere den maritime industrien, dele beste praksis og ha en positiv innvirkning på miljøet. Vi ser frem til å samarbeide med våre partnere og kunder for å utvikle nye bærekraftige løsninger for den maritime sektoren, sier Claus Larsen, Head of Sales and Marketing Nordic Regions i Danfoss.