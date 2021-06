Danmarks kystdirektorat bestiller nytt

SKIPET BRUKES TIL:

Kontinuerlig måling av kystprofiler og innsamling av data om kystutvikling.

Kontrllmåling av dybder i seilinger og tilnærminger slik at skipstrafikken kan passere uhindreKartlegging av havnebassenger

Flatdekningsmåling før sandfôring

Kartlegger sandabstraksjonsområder

Inspeksjoner av strukturer (låser, hø, steinfraser, etc.)

Deltakelse i utgivelsen av oppmålingsutstyr, herunder oppgaver med bruk av dykkere.

Bistand og medvirkning til søk etter savnede til sjøs

Det nye sjøoppmålingsskip skal bygges ved ProZero Arbeitsbåte, og ventes å være klart det neste året.Skipet vil være en del av Kystdirektoratets arbeid med kontinuerlig måling av farvann og innsamling av data om kystutbygging. Datainnsamlingen gir viktig kunnskap blant annet for arbeidet med klimatilpasning og kystvern.Det nye sjøoppmålingsskipet vil være utstyrt med den nyeste, oppdaterte modellen til det såkalte multistråle-ekkoloddet, som kan måle havbunnen opp til millimeternøyaktighet ned til litt over 200 meters dybde. Selve skipet er spesialbygget for de tøffe værforholdene på vestkysten, der en stor del av undersøkelsen finner sted.Det nesten 15 m lange skipet med to kraftige motorer på totalt 1000 HK er bygget i karbonfiber og forsterket slik at det tåler å komme inn i svært lav vanndybde og til og med gå på grunn. Prisen på det nye skipet forventes å ligge i området 10 millioner DKK, inkludert det avanserte måleutstyret.Områdesjef Niels Kristian Kvistgaard i Kystdirektoratet sier: «Kystmåling stiller svært spesielle krav til skipets konstruksjon, ikke minst fordi vi forventer at det vil være i drift i mange år. Løsningen og utførelsen vi får fra ProZero er, slik jeg ser det, det ideelle utgangspunktet for oss å levere data av høy kvalitet i mange år fremover.Kystdirektør Merete Løvschall, som i dag signerte kontrakten med verftet, sier:– Jeg er glad for at vi i dag kan starte byggingen av et nytt sjøoppmålingsskip. Et effektivt sjøoppmålingsskip med toppmoderne oppmålingsutstyr er avgjørende for å følge utviklingen av kysten og løse våre andre oppgaver på territorialhavet. Kystmålinger er bærebjelken i datagrunnlaget som vi baserer oss på i arbeidet med å gjøre kysten klimabestandig og skape trygghet for alle menneskene som bor langs de danske kystene.Anbudsprosessen har pågått det siste halvåret, og Riksadvokaten har bistått Kystdirektoratet med å gjennomføre anbudet. På samme måte har Hauschildt Marine A/S bistått med skipsteknisk rådgivning i anbudsprosessen og vil nå styre byggeprosessen frem til levering av ferdigskipet neste år.Direktør i ProZero, Jonas Pedersen, ser frem til å samarbeide med Kystdirektoratet om byggingen av det nye skipet:"Hos ProZero Arbeitsbåte er vi veldig stolte over å få tildelt denne viktige oppgaven. Hydrografiske fartøy er noen av de mest spesialiserte og komplekse arbeidsbåtene i drift, og vi er naturlig nok en gang glade for at ProZero-serien vår igjen viser seg å oppfylle de spesifikke kravene til høyt kvalifiserte brukere innen dette spesialiserte feltet.