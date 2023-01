Danmarks største ferjerederi valgte nok en gang Zinus-teknologi

ZINUS

Zinus er en global leverandør av kabelløsninger og ladeinfrastruktur for havner og skip.

Selskapets kostnadseffektive og standardiserte lav- og høyspentteknologi gjør at redere kan slå av hjelpemotorer mens de er i havn.

Dette reduserer lokal forurensning og klimagassutslipp, og hjelper kundene til å bli mer bærekraftige.

De norskdesignede og -produserte systemene er enkle å installere og bruke, og er designet for å tåle tøffe værforhold og langvarig mekanisk slitasje.

Selskapet har hovedkontor og produksjonsfasiliteter på Bømlo, og eies av LOS-gruppen, DSD og Eviny Ventures.

Til de to overfartene har Molslinjen bestilt to nye helelektriske nullutslippsferjer, som skal leveres fra Cemre Shipyard i Tyrkia i 2024. Til ferja som skal trafikkere Samsølinjen, skal Zinus levere to ladetårn som plasseres på kai i hver ende av sambandet, samt to ladetilkoblinger som installeres om bord. Til Alslinjen består Zinus-leveransen av ett ladetårn og én ladetilkobling av samme type.– Det er alltid stas å starte et nytt år med ny kontrakt, og ekstra gledelig er det at årets første ordre kommer fra Molslinjen – som allerede har vårt utstyr i drift. At kunder kommer tilbake med nye bestillinger opplever vi som en stor tillitserklæring og en anerkjennelse av funksjonaliteten, designet og påliteligheten til løsningen vår, sier Tore Martin Svanheld, VP Sales i Zinus.De 117 meter lange elferjene vil ha en kapasitet på 600 passasjerer og 188 biler, og er klargjort for autonom seiling mellom havner – med automatisk dokking og lading ved kai. Batterisystemene på henholdsvis 3,1 MWh og 3,8 MWh vil være fulladede på 20-25 minutter.– Ettersom større og større skip elektrifiseres, vokser også batteripakkene om bord. Denne utviklingen krever økt ladeeffekt, noe som gjør seg gjeldende i vår nye leveranse til Molslinjen. Denne leveransen vil således bli vår første autonome ladetilkobling som er dimensjonert for så høy ladeeffekt – nok en milepæl i selskapets historie, forklarer Ronny Olson, Sales Director i Zinus.