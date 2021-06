Danske rederier roper om hjelp

De danske ferjerederiene venter utålmodig på å få komme i gang med en normal sommersesong for ferjene til Norge, Fjord Line vneter på at den nye Fjord FSTR kan komme i gang,. Foto: Austal Philippines Pty

I forkant av den viktige sommersesongen kommer ferjerederiene med ferger som seiler til Norge med et rop om hjelp: Avklare rammene for full reisefrihet over de norske grensene før de ødelegger høysesongen.



Selv om det er en stund til sommerferien da mange dansker normalt ville tatt fergen til Norge, er bildet noe annerledes i år.

Til tross for at naboland som Sverige og Tyskland begynner å åpne seg og tillate danske turister, er det en støyende stillhet fra de norske fjellene, heter det på nettsiden til Danske rederier.



– Det er fortsatt uklart når vi kan se frem til fulle muligheter til å reise over grensen til Norge.



STOR FRUSTRASJON

Det er stor frustrasjon blant rederiene. Blant annet har DFDS måttet forlenge stansen for ferjene mellom København og Oslo mens de venter på avklaring.



– Vi hadde nettopp annonsert at vi skulle gjenoppta seilingen mellom København og Oslo. Det er imidlertid ennå ikke klare kriterier for innreise til Norge eller noen avtale om gjensidig anerkjennelse av nasjonale COVID-19-pass. Begge deler er avgjørende for at vi skal kunne gjenoppta driften, og også få våre ansatte tilbake i arbeid, sier Torben Carlsen, administrerende direktør i DFDS.



Fjordline føler også konsekvensen av mangelen på klarhet om full reisefrihet. Med planer om at den nye hurtigfergen kommer i gang for alvor i sommer, merkes frustrasjonene hos Brian Thorsted Hansen, administrerende direktør i Fjordline.



– Det er veldig frustrerende at vi på vei inn i den avgjørende sommerperioden ikke kan kaste loss for den nye fergen og gjøre det vi gjør best: Seile passasjerer mellom Danmark og Norge. Jeg håper danske myndigheter presser på for at nordmennene skal avsløre hva som skal til for at grensene skal åpnes. En sommer med stengte grenser vil være svært utfordrende for oss, sier Brian Thorsted Hansen.



POLITISK DIALOG

De danske rederiene har derfor nå bedt samferdselsministeren og utenriksministeren om hjelp. I et brev etterlyste de en styrket dialog med nordmennene.



– Sommersesongen er på alle måter avgjørende for våre utenlandske ferger, og i tillegg til et år hvor de har blitt ekstremt utfordret av koronarelaterte reiserestriksjoner, er det virkelig behov for en god sommer, sier Jacob K. Clasen, vice adm. Direktør i danske rederier.



– Jeg håper derfor at samferdselsministeren og utenriksministeren vil gi oss en hjelpende hånd og kreve mye større åpenhet fra sine norske kolleger, slik at vi kan være sikre på innreisebetingelsene og slik at rederiene kan planlegge deretter, sier Jacob K. Clasen.