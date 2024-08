De to første laboratoriene i Norsk havteknologisenter er åpnet

Stinn brakke, eller telt, under åpningen av laboratoriene.Fra venstre: Rektor ved NTNU, Tor Grande, konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv, Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, ordfører i Trondheim, Kent Ranum og administrerende direktør i SINTEF Ocean, Vegar Johansen. Foto: Kai T. Dragland

– Her er stedet hvor grønt snakk blir til grønn virkelighet, sa fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss under åpningen av de to første laboratoriene i Norsk havteknologisenter.



Konstruksjonslaboratoriet og Laboratoriet for maritime energisystemer står nå ferdig på Torgard utenfor Trondheim og er offisielt åpnet.



– I Laboratoriet for maritime energisystemer bidrar man til å bygge fremtidens energisystemer for skip. I Konstruksjonslaboratoriet som er av høy internasjonal klasse, testes og forskes det på materialer og konstruksjoner som skal fungere i noen av verdens mest ugjestmilde steder. Begge laboratoriene er med på å gjøre Trondheim til et viktig sted i det globale grønne skiftet, sa havministeren ifølge en pressemelding fra SINTEF Ocean.



Laboratoriene er en del av storsatsingen Norsk havteknologisenter som får hovedsete på Tyholt i Trondheim, men også vil ha lokaliteter andre steder.



– Norsk havteknologisenter vil bidra til utviklingen av fornybar energi, overvåkning av havet, utviklingen av bærekraftig mat og klimavennlige skip, avsluttet havministeren åpningstalen.



VIKTIGE TESTLABORATORIER

Laboratoriet for maritime energisystemers viktigste oppgave er å bidra til overgangen mot å gjøre verdens skipsfart utslippsfri innen 2050. Konstruksjonslaboratoriet er avgjørende for utviklingen av flytende havvind og andre fornybare energikilder i havet.



Med på åpningen var også NTNU-rektor Tor Grande, konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjørv og Trondheims ordfører Kent Ranum.



– Havteknologisenteret er kraftsamlingen som skal sikre at Norge også i fremtiden skal være en ledende nasjon i den grønne og digitale omstillingen av havnæringene, sa Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.



Stiftelsen SINTEF har investert om lag 300 millioner kroner på Torgard.



Rektor ved NTNU takket fremsynte politikere nasjonalt, regionalt og lokalt for at Norsk havteknologisenter blir realisert.



– Jeg svært glad for at de to første laboratoriene ved Norsk Havteknologisenter nå er på plass her på Torgard. Det en stor dag for marin og maritim forskning og utdanning. Norge forblir ikke en verdensledende havnasjon uten at det satses målrettet på forskningsinfrastrukturer som dette, sa Tor Grande.



FORSKNING I VERDENSKLASSE

I Konstruksjonslaboratoriet gjennomføres tester som er svært kritiske for havvind og annen energiutvikling offshore. Blant annet testes hvordan fleksible rørledninger og strømkabler tåler bølger og strøm i det røffe havmiljøet.



– Erfaringene vi har fra undersjøiske strømkabler i olje- og gasstiden er avgjørende når Norge går over til fornybar energi og flytende havvind. Nå åpnes laboratoriet på nytt, klar for en ny tid, sier Naiquan Ye, forskningsleder for marine konstruksjoner i SINTEF Ocean.



Det gamle konstruksjonslaboratoriet ble etablert på 1980-tallet for å sikre at Norge utviklet trygge konstruksjoner i olje- og gassindustrien. Nå er laboratoriet uunnværlig for å teste og utvikle kritisk infrastruktur i hav over hele verden.



Under havet er det milevis med rør- og kabelsystemer både i norsk og internasjonalt farvann. Her fraktes olje, gass, strøm og internettdata – avgjørende bestanddeler for å få samfunnet til å fungere.



I Konstruksjonslaboratoriet verifiseres kablenes og rørsystemenes styrke og levetid før de installeres ute i havet.



SYV DRIVSTOFFSYSTEMER

I Laboratoriet for maritime energisystemer testes og forskes det på dagens og fremtidens drivstoff og energisystemer.



– Her åpnes et av verdens mest avansert og komplette laboratorier for forskning på fremtidens energisystemer for skip, sier Anders Valland, forskningsleder i SINTEF Ocean.



Laboratoriet er utstyrt med syv separate drivstoffsystemer som kan teste kjente og fremtidige drivstoff. Alle er bygget for å kunne gjenskape forhold om bord på havgående fartøy.



I tillegg er det også en batteritester for elektrisk drift av fartøyer.



– Maritime aktører fra hele verden får her muligheten til å benytte et topp moderne forskningslaboratorium. Slik kan de forbedre nåværende fremdriftssystemer og finne nye og bærekraftige løsninger for sine skip, sier Valland.



OVER TIL FORNYBARE ENERGIKILDER

Laboratoriet er en viktig bidragsyter i flere prosjekter som for eksempel det nystartede FME-prosjektet MarTrans hvor 65 partnere fra maritim industri og forskningsmiljø har som mål å redusere energiforbruket og erstatte fossile med fornybare drivstoff for å få fortgang på den grønne omstillingen av maritim sektor.



– Med dette senteret setter vi oss selv i en enda bedre posisjon for å være nytenkende og innovativ i næringer som er svært viktige for landet vårt. I dag åpnes de to første laboratoriene. Mye gjenstår ennå, men dette er en viktig milepæl og et gjennombrudd som gir oss en følelse av glød og optimisme. Vi er i gang! sa Kent Ranum, ordfører i Trondheim.



I snart 75 år har forskere ved NTNU og SINTEF undervist i og forsket på marin teknologi, samt kartlagt havet. Denne kunnskapen ligger i bunnen når Norsk havteknologisenters to første laboratorier tas i bruk.



De fleste laboratoriene vil få tilhold på Tyholt. Disse to, samt Fjordlab-delen av Norsk havteknologisenter, lokaliseres andre steder.





Fra konstruksjonslaboratoriet. Foto: NTNU/ Kai T. Dragland Forskningslederne for de nye laboratoriene holder snora for fiskeri- og havministeren på åpningsdagen 21. august. Foto: Kai T. Dragland