DeepOcean chartrer ombygd offshorefartøy

DeepOcean

DeepOcean er en ledende leverandør av havtjenester som muliggjør energiomstilling og bærekraftig bruk av havressurser.

Selskapet tilbyr havbunnsundersøkelser, ingeniørtjenester, prosjektledelse, installasjon, vedlikehold og gjenvinningstjenester innen olje og gass, offshore fornybar energi, havbunnsmineraler og andre havtjenester.

Med et globalt fotavtrykk er DeepOcean ansett som en pålitelig, uavhengig tjenesteleverandør med dyktige bransjeeksperter som anvender spesialtilpasset verktøy og teknologi som sørger for kostnadseffektive og trygge operasjoner.

Selskapet leverer innovative ingeniørløsninger med fokus på fjernstyrte og ubemannede operasjoner samt digitaliserte tjenester, med mål om å redusere karbonfotavtrykket.

DeepOcean er eid av Triton, som er et Europeisk investeringsselskap.

Som aktiv eier støtter Triton sine porteføljeselskaper med å nå sitt fulle potensial og samarbeider med DeepOcean for å skape verdier.

Triton ble grunnlagt I 1997 og investerer i virksomheter som leverer viktige varer og tjenester innen forretningstjenester, industriteknologi, helsetjenester og forbrukersektorene.

DeepOcean har inngått en langsiktig leieavtale for «Island Condor», som skal bytte navn til «Island Ocean» multi-purpose support vessel (MPSV), etter at fartøyet er konvertert og oppgradert.Skipet, som ble bygd i 2014, skal konverteres til et moderne konstruksjonsstøtte-fartøy som er utstyrt med en 150-tonns kran og kan gjennomføre subsea inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid (IMR) samt lette konstruksjonsaktiviteter og gjenvinningstjenester til DeepOceans kunder innen offshore fornybar energi og olje- og gassindustrien.Som en del av ombyggingen vil fartøyet forlenges med omtrent 11 meter. I tillegg vil to ROV-hangarer bli installert, overbygget utvides, DP-systemet vil bli oppgradert, og en stor batteripakke vil bli installert. Et system som muliggjør overføring av redundant energi til batteripakken, vil også bli installert. Videre vil det bli installert et toppmoderne «launch and recovery»-system for de fjernstyrte undervannsfarkostene (ROV-ene).– Gjenbruk av eksisterende tonnasje er mer miljøvennlig enn å bygge et nytt fartøy, og å installere en batteripakke er en effektiv måte å redusere både CO-utslipp og driftskostnader. Vi er opptatt av å redusere miljøfotavtrykket vårt fra offshoreoperasjoner og velger å samarbeide med redere som kan støtte dette arbeidet, sier Øyvind Mikaelsen, konsernsjef i DeepOcean.DeepOcean leier fartøyet fra rederiet Island Offshore som holder til i Ulsteinvik. Den langsiktige leieavtalen påbegynnes i tredje kvartal 2024. «Island Ocean» skal utstyres med to Schilling HD ROV-systemer fra DeepOceans som kan brukes ned til 3000 meters havdyp, samt annen infrastruktur fra DeepOcean.– Undervannstjenester er styrken vår. Ingeniørkompetanse, unike verktøy og kostnadseffektive arbeidsplattformer, som denne MPSV-en, er det som gjør oss i stand til å utføre subseaarbeidet og skape verdier for operatører av offshorefelt. Vi opplever økt etterspørsel etter tjenestene våre, og derfor utvider vi flåten vår av innleide fartøyer, sier Øyvind Mikaelsen.