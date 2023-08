DeepOcean skal levere til tysk havvindprosjekt

Deepocean

DeepOcean er en ledende leverandør av havtjenester som muliggjør energiomstilling og bærekraftig bruk av havressurser.

Selskapet tilbyr havbunnsundersøkelser, ingeniørtjenester, prosjektledelse, installasjon, vedlikehold og gjenvinningstjenester innen olje og gass, offshore fornybar energi, havbunnsmineraler og andre havtjenester.

Med et globalt fotavtrykk er DeepOcean ansett som en pålitelig, uavhengig tjenesteleverandør med dyktige bransjeeksperter som anvender spesialtilpasset verktøy og teknologi som sørger for kostnadseffektive og trygge operasjoner.

Selskapet leverer innovative ingeniørløsninger med fokus på fjernstyrte og ubemannede operasjoner samt digitaliserte tjenester, med mål om å redusere karbonfotavtrykket.

Nordseecluster kombinerer fire havvindparker i den østlige delen av den tyske Nordsjøen i ett 1,6 gigawatt prosjekt, bestående av minimum 104 havvindturbiner. Tidlig i 2029, når alle de fire havvindparkene er i drift, vil vindturbinene kunne produsere nok grønn energi til å forsyne 1,6 millioner tyske husholdninger årlig.Nordseecluster skal bygges ut i to faser. De to havvindparkene (N-3,8 og N-3,7) som er del av Nordseecluster A, har en samlet kapasitet på 660 megawatt (MW) og er for tiden i søknadsfasen. Ytterligere to havvindparker (N-3.6 og N-3.5) i prosjektets andre fase (Nordseecluster B) vil legge til ytterligere 900 MW kapasitet.Som del av avtalen vil DeepOcean få ansvar for forberedende arbeider, transport og installasjon av alle kablene på havvindparken, inkludert grøfting av havbunnen og tilkoblinger over havoverflaten for første utbyggingsfase. I alt vil DeepOcean installere 185 kilometer med 66kV aluminiums- og kobberkabler, og selskapet skal først koble sammen de 44 havvindturbinene på Nordseecluster A.– Dette er en stor kontrakt for oss. Vi har samarbeidet med RWE tidligere og vi vil ta i bruk tiår med erfaring fra liknende subsea-arbeid for å levere Nordseecluster-prosjektet i tråd med RWEs høye kvalitetskrav. Vi skal ta ansvar for et stort arbeidsomfang, som gjør oss i stand til å sikre best mulig prosjektdesign og utnytte operasjonelle synergier og kostnadsgevinster mellom de ulike arbeidspakkene, sier Normann Vikse, direktør for offshore fornybar energi i DeepOcean.Leveransene til DeepOcean inkluderer prosjektledelse og ingeniørarbeid; forberedelser til offshoreoperasjoner inkludert havbunnsundersøkelser for kabelplasseringer, ingeniørarbeid, grøfting, flytting av steinblokker, grunnarbeid og forberedende arbeid for plassering av transformatorstasjon; transport og installasjon av havbunnskabler inkludert nedgraving, oppkobling, overvåkning og testing; samt havbunnsundersøkelser og -overvåkning.– Vi er kjempefornøyde med at DeepOcean er valgt som hovedleverandør for installasjon av kablene på Nordseecluster A. Avtalen er et stort steg i retning av utbygging av dette store prosjektet. DeepOcean er riktig samarbeidspartner for oss, sier Sven Schulemann, administrerende direktør av Nordseecluster.DeepOcean har ikke oppgitt verdien på kontrakten, som er betinget av endelig investeringsbeslutning (FID) fra RWE. I etterkant av FID vil DeepOcean mobilisere et komplett team for ingeniørarbeid, prosjektledelse og planlegging som vil støtte RWE.I tillegg vil DeepOcean bidra med tre fartøy – et installasjonsfartøy, et skip for grøfting, og et «walk to work»-fartøy – som skal gjennomføre offshorearbeidet. Offshore installasjonsarbeidet på Nordseecluster forventes å bli gjennomført i 2026.– Vi gleder oss til å samarbeide med RWE på Nordseecluster, hvor sammenslåingen av de fire havvindparkene gir attraktive stordriftsfordeler og gjør leverandørkjeden i stand til å planlegge og kapitalisere på synergier på forutsigbart vis. Ved å tildele kontrakt for første fase, med mulighet til å levere tjenestene våre på Nordseecluster B også, kan vi redusere prosjektgjennomføringsrisiko betydelig. Dette er et risikoreduserende tiltak som vil komme både RWE og oss leverandører til gode, sier Øyvind Mikaelsen, konsernsjef i DeepOcean.DeepOcean har de seneste årene fulgt en strategi hvor selskapet anvender sin spisskompetanse innen subsea ingeniørtjenester og prosjektledelse i havbaserte næringer som offshore fornybar energi, olje og gass, havbunnsmineraler, og gjenvinning av subsea infrastruktur. På tvers av disse bransjene leverer konsernet marine tjenester som havbunnsundersøkelser, ingeniørtjenester, prosjektledelse, installasjonstjenester, samt inspeksjon-, vedlikeholds- og reparasjonstjenester (IMR).