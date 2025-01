DeepOcean styrker subseatjenester

Om DeepOcean

DeepOcean er en ledende leverandør av havtjenester som muliggjør energiomstilling og bærekraftig bruk av havressurser.

Selskapet tilbyr havbunnsundersøkelser, ingeniørtjenester, prosjektledelse, installasjon, vedlikehold og gjenvinningstjenester innen olje og gass, offshore fornybar energi, havbunnsmineraler og andre havtjenester.

Med et globalt fotavtrykk er DeepOcean ansett som en pålitelig, uavhengig tjenesteleverandør med dyktige bransjeeksperter som anvender spesialtilpasset verktøy og teknologi som sørger for kostnadseffektive og trygge operasjoner.

Selskapet leverer innovative ingeniørløsninger med fokus på fjernstyrte og ubemannede operasjoner samt digitaliserte tjenester, med mål om å redusere karbonfotavtrykket.

DeepOcean og Østensjø Rederi har blitt enige om å forlenge de nåværende kontraktene for Edda Freya og Edda Flora ut 2026, samt Edda Fauna ut 2027, med opsjoner for kontraktsforlengelse for alle tre fartøy. Denne kapasitetsutvidelsen, kombinert med DeepOceans ingeniørkompetanse, betydelige antall subseaverktøy og avanserte teknologi for fjernstyrte operasjoner vil komplettere selskapets tjenestetilbud.– DeepOceans tjenestemodell er bygget på ledende teknologi, ingeniør- og prosjektstyring og evnen til å tilby avansert undervannsoperasjoner. Denne avtalen og vår lange historikk med Østensjø Rederi understreker at vi er forpliktet til å videreutvikle vår ekspertise overfor operatører innen offshore energi, sier Øyvind Mikaelsen, konsernsjef i DeepOcean.Østensjø Rederi har samarbeidet med DeepOcean helt siden sistnevnte ble etablert. Alle tre fartøy har vært på kontrakt med DeepOcean siden de ble levert fra sine respektive skipsverft.– Disse skipene fyller behov innen hele vårt servicetilbud fra undervannsundersøkelser, konstruksjon, til resirkulering av aldrene infrastruktur. Samtidig understøtter det vår ledende posisjon innen inspeksjon, modifikasjon og reparasjon (IMR). Vi ser frem til å kunne inkludere skipene i vårt samlede tjenestetilbud til energiselskaper verden rundt, sier Øyvind Mikaelsen.Edda Freya ble utviklet i samarbeid med DeepOcean før skipet ble levert i 2016. Det avanserte, hybride konstruksjonsfartøyet er tilpasset offshore konstruksjonsarbeid over hele verden, samt avansert vedlikeholds- og reparasjonsarbeid. En karusell under dekk muliggjør kabellegging for prosjekter innen offshore fornybar energi.Edda Flora har en lang historie som DeepOceans viktigste fartøy for å gjennomføre havbunnundersøkelser, noe skipet er egnet for å løse over hele verden. Mens Edda Fauna forblir en av Nordsjøens mest velrennomerte IMR-fartøy for arbeid i værharde omgivelser.DeepOcean opererer en stor flåte med subsefartøy, hvorav de aller fleste er innleid til selskapet for å levere havbunnsundersøkelser, IMR, installasjons- og demoleringstjenester over hele verden for både operatører og olje- og gassfelt og offshore fornybar energi.