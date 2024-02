DeepOcean tildelt offshorekontrakt Guyana

«Siem Day»er fartøyet subsea-arbeidet offshore Guyana i Syd-Amerika vil bli utført fra.

Undervannsentreprenøren DeepOcean har blitt tildelt en kontrakt av ExxonMobil Guyana for leveranse av subsea konstruksjons- inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonstjenester (IMR) offshore Guyana i Syd-Amerika.



– Dette er den første store kontrakten vår med ExxonMobil i Amerika og første prosjekt i det spennende Guyana-markedet. Vi anser det som en bekreftelse på ekspertisen teamet vårt har og de tekniske løsningene vi bringer til torgs, sier Tony Stokes, som leder DeepOceans virksomhet i Amerika som skal lede arbeidet fra DeepOceans side.



I henhold til av avtalen skal DeepOcean planlegge og gjennomføre en rekke undervannsaktiviteter inkludert konstruksjonsarbeid, installasjon av sammenkoblingsrør, samt subsea IMR-arbeid for Exxon Mobil Guyanas virksomhet i Stabroek-blokken, som ligger omtrent 190 kilometer offshore Guyana.



VIL BRUKE «SIEM DAY»

DeepOcean vil anvende flerbruksstøttefartøyet (MPSV) «Siem Day» for å utføre undervannsoperasjonene. «Siem Day» er utstyrt med en 250-tonns kran og moderne teknologier og utstyr som muliggjør effektive og trygge operasjoner selv i svært krevende værforhold. Fartøyet har et stort dekksområde, avansert dynamisk posisjoneringssystem, og to ROV-systemer som sørger for maksimal produktivitet.



– Vi ser frem til å levere undervannstjenester og -løsninger av høy kvalitet, og til å samarbeide med ExxonMobil Guyana for å bistå dem på de ulike feltutbyggingene deres i Stabroek-blokken, legger Stokes til.



VERDENS MEST LOVENDE

Stabroek-blokken er en av verdens mest lovende olje- og gassfunn, med estimerte utvinnbare ressurser på over åtte milliarder fat oljeekvivalenter.