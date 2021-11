Designkontrakt i Canada

Den nye arktiske tråleren skal bygges av Tersan i Tyrkia. Illustrasjon: Skipsteknisk

Skipsteknisk sikrer nok en designkontrakt i Canada. Fiskeriselskapet Baffin Fisheries Ltd. skal bygge en ny «state-of-the art» arktisk fabrikktråler basert på Skipsteknisk’s ST-119 design.



Baffin Fisheries er et 100 prosentinuit-eid fiskeriselskap, hjemmehørende Iqaluit på Baffin Island i Canada. Den nye fabrikktråleren vil få en lengde på 80 m, og en bredde på 18 m. Den vil ha en lastekapasitet på ca. 1320 tonn blåkveite og ca. 930 tonn reker.



Fabrikktråleren skal bygges av Tersan Shipyard i Tyrkia og skal leveres i februar 2024. Skipsteknisk har i løpet av de siste 10 årene designet et større antall fabrikktrålere bygget hos Tersan, også for kanadiske kunder, og er svært tilfreds med å kunne tilby den erfaringen selskapet har bygget opp i fellesskap til vår nye kunde Baffin Fisheries Ltd.



Designkontrakten ble vunnet i tett konkurranse med andre designselskap, så Skipsteknisk er svært fornøyd med å sikre også denne prestisjetunge kontrakten.



Skipsteknisk og ST-design har gjennom nylige og pågående prosjekter etablert en sterk posisjon i den arktiske fiskeindustrien i Canada. I 2017 ble «Northern Osprey III» levert til eier MV Osprey Ltd. og i 2020 ble «Calvert» levert til eier Ocean Choice International.



En ny arktisk fabrikktråler er under bygging for levering til Clearwater Ocean Prawns i 2022, og nylig ble designkontrakt inngått med rederiet Qikiqtaaluk Fisheries Corporation offentliggjort.