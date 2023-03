Designselskap fra Stord utvider i Bulgaria

Et SOV-fartøy designet av Breeze Ship Design. Illustrasjon: Breeze Ship Design

Breeze Ship Design har kjøpt opp Varshyp Design Ltd i Varna, Bulgaria. Ingeniørselskapet har egen, førsteklasses ekspertise innen alle felt som kreves for skipsdesign, marin engineering og marin konsulentvirksomhet – og utgjør en verdifull styrking av Breeze Ship Design.



– Prosessen med å kjøpe Varshyp startet i fjor, som et resultat av en markant økning i etterspørselen etter Breeze Ship Designs tjenester – spesielt inn mot nullutslippsprosjekter. Vi var aldri i tvil om hvilket selskap vi ønsket å investere i, da Varshyp har vært en solid partner for oss siden oppstarten vår, og har levert godt arbeid. Vi kjenner de ansatte og direktøren veldig godt fra før, og det gir oss en fin start som nye kolleger, sier Ove Wilhemsen, administrerende direktør i Breeze Ship Design.



STØRRE INGENIØRKAPASITET

Selskapets nye enhet i Bulgaria vil få navnet Breeze Ship Design Bulgaria OOD og datterselskapets 20 ansatte vil utgjøre et solid ingeniørmiljø i Varna i et langsiktig perspektiv.



– Utvidelsen vil styrke Breeze Ship Designs ingeniørkapasitet og gi økt synergi ved å kombinere forretningsaktiviteter og spre arbeidsoppgaver mellom kontorene våre i Norge og Bulgaria, sier Wilhelmsen.



– Vårt forhold til Breeze Ship Design i Norge har vært sterkt fra dag én, der vi har støttet selskapet med våre ingeniørtjenester. Oppkjøpet gir oss en arena for å tilby avansert ingeniørarbeid til et internasjonalt marked, sier Boyan Bonev, direktør for Breeze Ship Design Bulgaria.



FRONTLØPER I NULLUTSLIPPSRACET

Breeze Ship Design ble etablert på Stord i 2020. Selv om det er et ganske ungt selskap, representerer det en unik og sterk skipsdesignarv – som kombinerer ekspertise og erfaring fra internasjonalt anerkjente skipsdesignmiljøer med Breeze Ship Designs tilgang til verdens mest omfattende designportefølje. Denne databasen gir innsikt fra mer enn 4000 fartøy som er bygget over hele verden – inkludert noen av de mest miljømessig avanserte skipene som seiler i dag.



– Denne kombinasjonen har gjort Breeze Ship Design til en frontløper i racet mot nullutslipp i skipsfarten. Vi jobber for tiden med design og prosjektering av flere konkrete fartøyer som skal operere på rene, alternative drivstoff. I tillegg er vi også involvert i CO2-fangst og -lagring, og designer nå to tankskip for sikker lasting, transport og injeksjon av CO2 i havbunnen med så lave utslipp som mulig, forklarer Wilhelmsen.



Han sier at fjorårets økte etterspørsel etter skipsdesigntjenester fortsetter inn i 2023.



– Markedsutsiktene er lyse. Det er mange oppdrag å konkurrere om, spesielt innenfor nullutslippsprosjekter. Sammen med våre nye kolleger i Bulgaria har vi sterke intensjoner om å markere oss i alle fartøyssegmentene vi opererer i, sier Wilhelmsen.





Etter en ni måneder lang oppkjøpsprosess, signerte Boyan Bonev, direktør i Breeze Ship Design Bulgaria (til venstre), og Ove Wilhelmsen, administrerende direktør i Breeze Ship Design, avtalen i januar 2023. Foto: Breeze Ship Desig