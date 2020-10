DESS Aquaculture bestiller to nye brønnbåter

DESS Aquaculture Shipping i Grimstad har bestilt to store brønnbåter, som skal gå på lange kontrakter med MOWI ASA. Nybyggene er klargjorte for nullutslippsdrift.



Brønnbåtene vil ha en kapasitet på mer enn 6000 m3 og det skal installeres fire dual- fuel generatorsett som vil kunne nyttiggjøre seg av LNG, biogass og i fremtiden ammoniakk, heter det i en pressemelding. Skipene skal bygges ved Sefine Shipyard i Tyrkia og blir DESS Aquas 7. og 8. fartøy levert fra samme verft.

Neste generasjons båter

Fartøyene er designet av Salt Ship Design i tett samarbeid med DESS Aqua, MOWI og MMC First Process med fokus på å bygge neste generasjons brønnbåter. Resultatet er et moderne fartøy som møter kundens strenge krav til fiskevelferd, biosikkerhet og effektive operasjoner i form av høy fleksibilitet. Fartøyet vil bli utstyrt med et produksjonsanlegg for ferskvann som kan produsere opptil 6000m3 per døgn, og man har lagt til rette for å installere ulike typer utstyr til avlusing på det store dekksområdet. Nybyggene er designet for å møte oppdretters strenge miljøkrav og fremtidige brønnbåtbehov, slås det fast i pressemeldingen.