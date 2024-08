Det første av tolv Aurora-fartøy overlevert til Höegh Autoliners

Skipet vil være DNV-sertifisert for å seile på ammoniakk og metanol. Dermed blir Höegh Aurora det første skipet i PCTC-segmentet som kan operere på ammoniakk produsert uten utslipp. Det vil kutte karbonutslipp per transportert bil med 58 prosent fra dagens gjennomsnitt i bransjen.− Med innføring av Aurora-fartøyene tar Höegh Autoliners et banebrytende grep for å redusere forurensning og bidra til mer bærekraftig skipsfart. Vår flåte er allerede en av de grønneste PCTC-flåtene på sjøen, men nå hever vi nivået ytterligere. Dette er et syvmilssteg mot vårt mål om netto nullutslipp innen 2040 og viser vei for resten av bransjen, sier Andreas Enger, administrerende direktør i Höegh Autoliners.− Höegh Aurora er den første kronjuvelen i vårt banebrytende grønne flåtefornyelsesprogram. Aurora-klassen vil forandre dypvannstransport for hele bransjen. De er svaret for den økende mengden av klimabevisste kunder som ønsker å kutte utslipp og jobbe for en grønnere fremtid. Sammen med våre kunder skal vi nå netto null drift, sier Sebjørn Dahl, COO i Höegh Autoliners.Alle Aurora-skip skal bygges av China Merchants Heavy Industry (CMHI).Höegh Autoliners forventer levering av to Aurora Class-fartøy hver sjette måned frem til første halvår 2027, med mulighet for å bestille ytterligere fire skip.