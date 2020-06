DFDS overtar ruten Oslo-Frederikshavn

Crown Seaways blir fortsatt den ene av to ferjer som skal trafikkere mellom Oslo og København, og vil nå også anløpe Frederikshavn. Foto: DFDS

Det blir igjen ferjetrafikk mellom Oslo og Frederikshavn. Da Stena Line måtte stenge ned denne ferjeruten i mars på grunn av korona-epidemien bestemte de seg å stenge ned ruten permanent og avvikle trafikken mellom Norge og Danmark. Nå overtar det danske rederiet DFDS ruten og innlemmer den med den eksisterende ruten mellom Oslo og København.





DFDS gjenopptar seilingen på ferjeruten Oslo-København fra 25. juni, etter en tre måneders korona-pause. Den nye ferjeruten til rederiet mellom Fredrikshavn og Oslo vil åpne samtidig.

Begge rutene blir operert av de to ferjene som seiler mellom København og Oslo. Det vil imidlertid ikke være mulig for passasjerer å bare reise mellom København og Frederikshavn, slik at det vil fungere som to separate ruter.

Satser på bilturister Rederiet opplyser at målgruppen for den nye ruten først og fremst er passasjerer som reiser med egen bil. Fasiliteter og opplevelser om bord vil bli tilpasset denne målgruppen. Ruten mellom København og Oslo vil også fokusere mer på transport av passasjerer når den nå starter opp igjen.



– Vi ser frem til å ønske passasjerer som reiser mellom Danmark og Norge for ferier i sommerhus og hotell eller andre formål velkommen. Den nye ruten vil også bidra til turisme og handel i og rundt Frederikshavn og Oslo. Vi ser også frem til å ta imot godskunder på ruten, sier Torben Carlsen, administrerende direktør i DFDS i en melding.

Samme ferjer som før Ruten mellom Oslo og København vil fortsatt trafikkeres av de to bil- og passasjerferjene Pearl Seaways og Crown Seaways. Forskjellen blir at de nå også vil anløpe Frederikshavn på veien til henholdsvis København og Oslo.

Ruteplanen inntil 31. august mellom Oslo og Frederikshavn inkluderer en daglig avgang fra Frederikshavn kl. 23.30 med ankomst i Oslo kl. 09.00 neste morgen, og en daglig avgang fra Oslo kl. 12.00 med ankomst i Frederikshavn kl. 22.00 samme dag.

Lengre seilingstid Dette betyr at seilingstidene mellom Oslo og København vil bli endret. DFDS-ferjene vil seile daglig fra Oslo kl. 12.00 med ankomst i København kl. 09.00 neste dag, samt en daglig avgang fra København kl. 14.00 med ankomst i Oslo kl. 09.00 neste dag.