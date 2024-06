DFDS selger Oslo-ruten for 400 millioner danske kroner

Crown Seaways er en av de to fergene som seiler på ruten København-Frederikshavn-Oslo og som nå har fått nye eiere i form av Gotlandsbolaget. Foto: DFDS

DFDS har inngått avtale om salg av ruten Oslo-Frederikshavn-København, som DFDS har drevet siden starten i 1866. Ny eier er Gotlandsbolaget, som betaler 400 millioner danske kroner for ruten.



Ruten betjener mer enn 700 000 passasjerer årlig mellom Norge og Danmark og betjenes av to ferger som sysselsetter over 800 sjø- og landbaserte ansatte. I 2023 omsatte ruten for 900 millioner danske kroner, noe som bidro til 3 prosent av DFDS-konsernets omsetning.



MED TUNGT HJERTE

– Det er med tungt hjerte at vi har funnet et nytt hjem for Oslo-ruten, da den har vært en del av DFDS siden grunnleggelsen i 1866 og også en populær institusjon i Danmark og Norge. DFDS er imidlertid i dag et europeisk transport- og logistikkselskap, og ruten fortjener en ny eier som kan fortsette å investere i og utvikle den flotte maritime opplevelsen ruten tilbyr passasjerene, sier Torben Carlsen, administrerende direktør i DFDS i en pressemelding.



Ifølge DFDS reflekterer salget rederiets strategiske fokus på å tilby transport- og logistikkløsninger gjennom ferge-, vei- og jernbanekombinasjoner. Transport av passasjerer på ferger sammen med gods er en kjerneaktivitet for DFDS på Østersjøen, mellom Nederland og Storbritannia, på Den engelske kanal og på Gibraltarstredet.



SKILLER SEG UT

Oslo-ruten er i hovedsak passasjerrute på grunn av rutens begrensede godskapasitet og størrelsen på markedet for godsfergetjenester mellom rutens havner. I tillegg er rutens primære kundesegment fritids- eller minicruisepassasjerer, noe som skiller den fra fokuset på transport av passasjerer sammen med frakt som kjennetegner DFDS' øvrige rutenettverk.



Salget av ruten omfatter de to ferjene Crown Seaways and Pearl Seaways , terminal- og havneavtalene, samt i overkant av 800 ansatte ansatt i rutedrift og støttefunksjoner.