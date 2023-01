«Dobbel» storkontrakt for Metizoft

Metizoft:

– Dette var en fantastisk julegave for alle oss i Metizoft, som vil skape mye godt arbeid i årene som kommer.Det sier Toni Sandanger, Sales Director hos Metizoft, som var den som loset avtalene i havn helt på tampen av året.Wilson er et Bergensbasert rederi med en flåte på rundt 130 skip. Med den største såkalte «short sea» flåten i Europa, er de det ledende rederiet innenfor sitt segment.Bedriftene har inngått avtale om både IHM vedlikehold og Metizoft sitt kjemikaliesystem over en tiårsperiode.– Dette er et resultat av god dialog over lengre tid, der vi har fått lov til å bygge tillit som til slutt resulterte i denne avtalen, slår Sandanger fast.Nikolai Berget i Wilson er også fornøyd: - Vi er glade for å ha inngått avtale med Metizoft, og ser frem til et godt samarbeid. Sikkerheten til våre ansatte og miljøet er vår førsteprioritet, og vi jobber systematisk for å sikre en trygg arbeidsplass, sier Nikolai.IHM står for «Inventory of Hazardous Materials» og er en oversikt over alle skadelige stoff som befinner seg på et skip. Alle fartøy som skal innom havner i EU/EØS må ha et oppdatert og gyldig IHM sertifikat om bord.Metizoft Kjemikaliesystem er en løsning for registrering av kjemikalier ombord. Her kan en hente ut sikkerhetsinformasjon og registrere hvilke kjemikalier hver enkelt ombord har vært i kontakt med.Metizoft var av de første som kunne tilby IHM løsninger til verft, rederi og leverandører, og er fortsatt global markedsleder innen dette.– Gjennom tett kontakt med rederi, og andre aktører i den maritime næringen, får vi en unik innsikt i de utfordringene og kravene slike bedrifter møter, Forklarer Sandanger. – Ut fra dette kan vi fokusere på å utvikle de riktige produktene og tjenestene som gjør hverdagen enklere for våre kunder.Nytt på markedet fra Herøybedriften er en applikasjon og tjeneste for enklere rapportering mot ESG krav som alle bedrifter må forholde seg til fremover.