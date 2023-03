Donerte redningsfartøy til minne om stebroren

Luftputebåt IH-3

Lengde: 4,34 meter

Bredde: 2,32 meter

Vekt: 365 kilo

Toppfart: 40 knop på is / 25 knop på vann

Rekkevidde: opptil 6 timer gangtid

Luftputebåten er konstruert slik at den ikke kan senkes.

På årets første vårdag, i strålende sol, ble Redningsselskapets nyeste tilskudd til flåten onsdag døpt på isen på Bogstadvannet i Oslo.– Bakgrunnen for donasjonen er at jeg ønsker å gi en gave som kan bidra i den viktige jobben Redningsselskapet gjør, sier donator Henrik Nørstrud.Det nye luftputefartøyet, som er av typen Ivanoff Hovercraft IH-3, er særlig tilpasset oppdrag på is og vann hvor det er vanskelig å komme frem med redningsskøyte eller vannskuter.På skrogsiden står navnet «Frikken», etter Nørstruds stebror Frikk Oscar Gunnari, som omkom i en tragisk båtulykke sommeren 2011. Også kameraten hans Ola Christopher Bakker mistet livet i ulykken.– Redningsselskapet gjør en meget viktig jobb for å gjøre det tryggere å være på sjøen hele året. Private gaver til utstyr gjør det mulig for selskapets ansatte og fantastiske frivillige å gjøre en enda bedre jobb, sier Nørstrud.Nå håper han at «Frikken» kan bidra til å redde liv i fremtiden.– Dette fartøyet er utrolig viktig– Når ulykken først er ute, er raske båter og dyktig mannskap fra Redningsselskapet med på å redde liv. «Frikken», som er mindre og nettere enn mange av Redningsselskapets andre fartøy, vil bidra til nettopp det, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol under dåpen.«Frikken» vil inngå i Redningsselskapets maritime mobile innsatskonsept (MMI), som er en gruppe frivillige med ekspertise på akutthjelp og is- og overflateredning. Fartøyet kan fraktes på tilhenger bak en personbil, og vil raskt kunne inngå i søk- og redningsoppdrag på hele det sentrale Østlandet.– Dette fartøyet er utrolig viktig og nødvendig for at våre mannskap skal kunne rykke ut når andre går inn. Og for å kunne bistå folk i havnsnød eller når en skøyteløper eller turgåer er uheldig og går gjennom isen, sier Jon Rysst, president i Redningsselskapet