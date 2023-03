Edda Boreas – spesialbygget CSOV til Edda Wind

Lørdag 14. januar 2023 feiret Edda Wind navneseremonien til nybygget Edda Boreas. Dette er bygg C 490 fra Astilleros Gondan i Spania og det nye konstruksjonsfartøyet for vindindustrien går om kort tid inn på en kontrakt ved Dogger Bank Wind Farm i England.

Edda Wind fortsetter tradisjonen til rederiet med bruk av Edda-navnet, og Boreas kommer fra nordavindens gud i gresk mytologi. Edda Boreas er et spesialbygget Commissioning Service Operation Vessel (CSOV) der det er lagt vekt på å designe et fartøy med stor fleksibilitet og operasjonsdyktighet og forberedt for utslippsfrie operasjoner med et hydrogenbasert fremdriftssystem. Fartøyet vil fungere som moderfartøy for vindturbinteknikere når de utfører igangkjørings- og vedlikeholdsarbeid på vindmøller til havs.

NORSK DESIGN

Edda Boreas er 88,3 meter langt og har en innredning for opptil 120 personer totalt. Det er designet av Salt Ship Design på Stord og har fått typebetegnelsen Salt 0217.

Skipet er utstyrt med en bølgekompensert gangvei, en stor offshorekran og i innredningen er det blant annet 52 single og 34 doble lugarer, fire kontorer, to møterom, hospital og velferdsrom som treningsrom, dagrom og gamerom.

TO-ÅRIG KONTRAKT

I løpet av 2. kvartal i år vil Edda Boreas starte en toårig fast pluss ettårig opsjonskontrakt ved Dogger Bank Wind Farm som ligger omtrent 130 kilometer utenfor den nordøstlige kysten av England. Som verdens største vindpark med en kapasitet på 3,6 GW, vil Dogger Bank vindpark være i stand til å forsyne seks millioner britiske hjem med strøm.

– Edda Boreas er nummer to av seks søsterfartøy som skal leveres av Gondan, og jeg er veldig glad for å kunne presentere dette fartøyet og kvalitetene det har. Edda Wind-flåten vokser raskt i henhold til selskapets flåteutvidelsesplan, og vi vil ha en flåte på ti fartøy i 2025, sier Kenneth Walland, administrerende direktør Edda Wind. Les hele omtalen her.

