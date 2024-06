Edda Goelo – klargjort for nullutslipp

Edda Wind i Haugesund har 26. mars fått overlevert SOV-fartøyet Edda Goelo fra Astilleros Balenciaga i Spania. Dette er bnr. 416 ved verftet og er søsterskip til Edda Brint som ble levert fra samme verft i oktober i 2022.

Fartøyet vil etter leveringen gå inn på en kontrakt med Siemens Gamesa Renewable Energy ved vindparken Saint-Brieuc i Frankrike. Kontrakten løper foreløpig fram til 2. kvartal 2028.

Edda Goelo er designet av Salt Ship Design på Stord med typebetegnelsen Salt 0358 og har en fleksibilitet som gjør skipet i stand til å betjene vindparker over hele verden.

KLARGJORT FOR NULLUTSLIPP

Fartøyet er også klargjort for nullutslippsoperasjoner med hydrogen som energibærer i et Liquid Organic Hydrogen Carrier-konsept. Dette konseptet er tatt i bruk av Edda Wind da det oppfyller selskapets strenge kriterier for sikker drift, logistikkløsninger og utholdenhet. For eksempel unngår denne måten å håndtere hydrogen om bord på eksponering for sikkerhetsrisikoen som finnes for flere andre grønne drivstoffløsninger.

– Edda Goelo representerer fremtiden for offshore vindservicefartøyer, og er den andre SOV i verden som er forberedt for et hydrogenbasert energisystem som kan klare opptil fire ukers drift uten etterfylling av drivstoff. Denne milepælen posisjonerer fartøyet til å støtte bygging og idriftsettelse av vindparker uten karbonutslipp, i tråd med vår forpliktelse til bærekraft, sier Kenneth Walland, administrerende direktør i Edda Wind ved overtakelsen av fartøyet.

PLASS TIL 60 PERSONER

Nybygget har plass til opptil 60 personer i separate høystandard lugarer og er 82,9 meter langt med en bredde på 18,6 meter. Det er blant annet utstyrt med en bevegelseskompansert gangvei og en stor kran.

I tillegg til Edda Goelo har nå Edda Wind sju fartøyene, alle CSOV-er under bygging og eier og driver to SOV-er, Edda Mistral og Edda Brint og tre CSOV-er, Edda Breeze, Edda Boreas og Edda Nordri. Les hele omtalen her.

Les også følgende båtomtaler: