Edda Wind bestiller ytterligere tre CSOVer

Selskapet

Edda Wind er leverandør av spesialbygde Service Operation Vessels (SOV) og Commissioning Service Operation Vessels (CSOV) til det globale havvindmarkedet siden 2015.

Fartøyene fungerer som bolig og arbeidsplattform for vindturbinteknikere, både under bygging, igangsetting og drift av vindturbiner til havs.

Selskapet eier og driver to fartøyer som arbeider for Ørsted, og opererer en chartret frontrunner for en langsiktig kontrakt med Ocean Breeze.

I tillegg er det et nybyggingsprogram med to SOVer og syv CSOVer, hvorav to SOVer og to CSOVer har inngått mellom- til langsiktige certepartier med Vestas, Ocean Breeze, Siemens Gamesa og SSE.

Fartøyene opereres av Østensjø Rederi AS.

Edda Wind er et børsnotert selskap under ticker EWIND. De største investorene er Østensjø Wind AS et selskap kontrollert av Johannes Østensjø dy AS, Wilhelmsen New Energy AS, et selskap kontrollert av Wilh. Wilhelmsen Holding AS, Geveran Trading Co. Limited et selskap indirekte kontrollert av fond etablert av John Fredriksen og Xclat Holdings Ltd, et datterselskap av Quantum Pacific Shipping-gruppen tilknyttet Idan Ofer.

Edda Wind har erfaring med havvind-segmentet siden 2015. Selskapet vil, inkludert de tre siste nybyggene, ha en flåte på elleve spesialbygde fartøyer, hvorav seks er kontrahert på mellom- til langsiktige kontrakter med viktige klienter som Ørsted, Vestas, Ocean Breeze, SSE og SiemensGamesa. Av de siste nybyggene vil ett fartøy bygges ved Astilleros Gondan ("Gondan"), Spania og to fartøyer vil bygges ved Colombo Dockyard PLC ("Colombo"), Sri Lanka. I tillegg har selskapet opsjoner med verftene om å bygge flere– Å bestille enda tre spesialbygde CSOVer vil styrke Edda Wind's ledende posisjon innen havvind ytterligere. Ved å bygge en serie av fartøyer som dette, og med den erfaringen og kunnskapen vi har fra fartøyene som nå er under bygging, kan vi få levert disse fartøyene til konkurransedyktige priser. Det forventes en betydelig vekst i havvindmarkedet de neste tiårene, og denne beslutningen er et tydelig signal på Edda Wind’s ambisjon om å være en verdensledende leverandør i dette segmentet, sier Kenneth Walland, administrerende direktør i Edda Wind.I fjerde kvartal 2021 ble Edda Wind notert på Oslo Børs ved en betydelig overtegnet IPO, og hentet inn nesten 1 milliard kroner i ny kapital. Den siste investeringen er i tråd med selskapets vekststrategi og det kapitaliseres på den solide posisjonen Edda Wind har opparbeidet med klienter, verft og andre interessenter.– Ny kapital har gitt oss den nødvendige støtten vi trenger for å kunne utnytte det markedspotensialet vi ser fremover og dermed styrke vår posisjon som den ledende rendyrkede havvindfartøysleverandøren ytterligere, sier Walland.Ett nybygg av Salt 0217 design vil bli levert av Astilleros Gondan i juli 2024. Nybygget vil være søsterfartøy til de fire som allerede er under bygging på Gondan.– Nybygget blir nummer 18 bestilt av selskaper med tilknytning til Østensjø-gruppen, inkludert syv Edda Wind-fartøy. Med denne merittlisten er det åpenbart vi anser Gondan for å være en utmerket skipsbygger. Vi kjenner deres evner veldig godt, og verftet har vist seg å levere den standarden vi krever og er veldig glade for å inngå en ny kontrakt med dem». sier Walland.De to nybyggene på Colombo vil være av Salt 0425 design, som er en videreutvikling av Salt 0217 designet.Det første fartøyet vil bli levert januar 2024 og det andre i juli 2024.Colombo Dockyard er et børsnotert verft lokalisert i Port of Colombo, Sri Lanka med virksomhet siden 1974. Selskapet er 51 prosent eid av Onomichi Dockyard, Japan, siden 1993. Verftet har et utvidet samarbeid med sin japanske eier, inkl. samme styreleder og en del av lederstillingene er dekket av Onomichi-ledere. Colombo Dockyard har en skipsreparasjonsavdeling i tillegg til nybyggsavdelingen. Colombo Dockyard leverte et komplekst kabelleggingsfartøy av Vard-design ("KDDI Cable Infinity) til for japansk eier i 2019. Verftet har tidligere levert en serie på 200 t Bollard Pull DP2- opererte anker håndteringsfartøy av Wartsila-design samt PSVer. Colombo bygger for tiden et stort kabelleggings- og reparasjonsfartøy for et fransk selskap, Frankrike, for levering i 2023.Verftet vil videre levere seks Hybrid batteridrevne Eco Bulk-skip av Wartsila-design til et norsk rederi med levering fra midten av 2022 og utover.Skipsbyggingskontrakten med Colombo hensyntar at dette er en ny verftsrelasjon og at nødvendige tiltak er på plass for å møte selskapets svært høye forventninger til CSOVene som skal leveres med hensyn til bærekraft, HMS, utførelse og evne til å levere forventet kvalitet innenfor avtalte leveringstider. Edda Wind vil også benytte tjenestene og erfaringene til Østensjø Rederi som prosjektledere, inkludert byggetilsyn på stedet.Fartøyene med lengde på 89,3 meter vil fungere som moderskip for havvindturbin-teknikere både under konstruksjon og for vedlikehold av havvindparker. Fartøyene vil ha komfortable lugarer og fellesarealer av høy standard med plass til opptil 97 teknikere og et mannskap på 23 om bord.For å gi gode arbeidsforhold er fartøyene utstyrt med systemer for å redusere skipsbevegelser i ordinær operasjon og i forbindelse med gangway-/kranoperasjoner spesielt, såkalt "rullereduksjons-" og "anti-krengesystem" Det bevegelseskompenserte gangveissystemet med en justerbar pidestall vil sørge for en sikker og optimal gangforbindelse mellom skip og vindturbinene, selv under tøffe værforhold. Designet er optimalisert for en effektiv operasjon for turbinteknikerne.Norske leverandører står bak en høy andel av hovedsystemene om bord, noe som utgjør ca. 30 prosent av total leveranse ved Gondan og ca. 40 prosent av total leveranse ved Colombo. Fartøyene er planlagt levert under norsk flagg.Hovedmålet for design har vært å bygge de mest miljøvennlige fartøyene uten at det skal gå på bekostning av operasjonell kapasitet. Skipene er designet for å redusere utslipp av klimagasser betydelig. Edda Wind fortsetter samarbeidet med Hydrogenious LOHC Maritime AS og klargjør fartøyene for nullutslippsteknologi. Teknologien, som er basert på støtte fra Enova, er basert på «Liquid Organic Hydrogen Carrier» («LOHC»), som vil sikre en sikker og effektiv operasjon basert på hydrogen som energikilde.