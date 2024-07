Edda Wind Management og EMP Secure inngår samarbeidsavtale

Salgsdirektør Dag Haaland i EMP Secure (t.v.) og Rune Strøm Stange i Edda Wind. Foto: Edda Wind

Edda Wind Management, som leverer servicefartøy og tjenester til den globale vindkraftindustrien, har signert en samarbeidsavtale med Hatteland-selskapet EMP Secure.



EMP Secure skal levere en hybrid tjenesteleveranse til Edda Wind, som har behov for fleksibilitet, skalerbarhet og kostnadseffektivitet i sin IT-infrastruktur. Inkludert i avtalen skal EMP Secure drifte skipene til Edda Wind som brukes til å transportere personell og utstyr til vindparkene. Skipene har avansert teknologi og krever høy grad av IT-kompetanse og sikkerhet.



EGET SKYBASERTE DESIGN

EMP Secure har en dedikert Ship Services-avdeling for å ivareta de særskilte behovene til rederinæringen og har utviklet sitt eget skybaserte design.



– Vi har god lokal kompetanse tilknyttet nevnte vertikal med fokus på automatisering og fjernarbeid. Vi reiser også ut til skipene ved behov. Gjennom teamet leveres IT-støtte til ulike rederier og en verdensomspennende flåte, sier Dag Haaland, salgsdirektør i EMP Secure.



Gjennom et partnerskap ønsker EMP Secure å sikre verdiene til Edda Wind på en best mulig måte da rederinæringen møter et økende trusselbilde innenfor cyber. Dette etterfølges av skjerpede krav fra kunder og nye lovkrav tilknyttet Compliance som må etterleves. De siste årene kan det blant annet nevnes økte IMO krav, EU Whistleblowing, Corporate Sustainability Reporting Directive/ESG, NIS og NIS2.



GOD EVALUERINGSPROSESS

– Vi hadde en god evalueringsprosess med fire forskjellige tilbydere, men landet på at EMP Secure var en konkurransedyktig og trygg partner for oss som viste god forståelse for vårt behov, sier Rune Strøm Stange, Vice President Technical Operations i Edda Wind Management.



EMP Secure leverer IT-sikkerhets- og driftstjenester, og er en del av Hatteland-konsernet. Selskapet har en multicloud-leveransemodell, der standardiserte tjenester leveres fra egen høysikret fjellhall i kombinasjon med offentlige skyløsninger fra bl.a. Microsoft og Amazon Web Services. Med særlig tyngde innen sikkerhet og compliance, opplever selskapet sterk interesse blant annet fra aktører innen rederinæringen.