Eelume revolusjonerer kartlegging av havbunnen

Eelumes CEO Thomas Nygaard og CTO Pål Liljebäck. Foto: Lars Bugge Aarset/Ocean Autonomy Cluster

Medlem av Ocean Autonomy Cluster, Eelume, har i samarbeid med Voyis og Exail nådd en milepæl innen undervannsutforskning. Ved å bruke sin All-Terrain Autonomous Underwater Vehicle (AUV) kan Eelume nå levere ultrahøyoppløselig 3D-fotogrammetri av havbunnen og undersjøiske –fullstendig uten kabel.



– Med denne teknologien kan vi nå finne ut hva som faktisk ligger på havbunnen, sier Thomas Nygaard, administrerende direktør i Eelume i en pressemelding.



Denne utviklingen bygger på flere års forskning og innovasjon ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og hos Eelume. All-Terrain AUV-en tilbyr en ny tilnærming til styring av autonome undervannsfartøy, og tar tak i begrensningene ved tradisjonelle design.



DETALJER OG NØYAKTIGHET

– Ultrahøyoppløselig 3D-fotogrammetri fra autonome undervannsfarkoster gir detaljer og nøyaktighet som tidligere ikke var tilgjengelige. Kombinert med kapasiteten til vår All-Terrain AUV muliggjør dette kartlegging i marine miljøer som tidligere var vanskelige å nå, legger Nygaard til.



Selv om tradisjonelle AUV-design har fungert godt for sine tiltenkte bruksområder, møter de utfordringer med å tilpasse seg de økende kravene innen de ulike havindustriene. Eelumes All-Terrain AUV adresserer disse utfordringene med et design som forbedrer eksisterende bruksområder og åpner for helt nye.



3D-fotogrammetri og 2D-fotomosaikker gir ikke bare en nøyaktig fremstilling av hva som faktisk ligger på havbunnen, men fungerer også som et verdifullt supplement til sonardata. Dette fyller et datagap i situasjoner der sonar har sine begrensninger.



REVOLUSJONERER UNDERVANNSKARTLEGGING

Eelumes All-Terrain AUV utvider mulighetene for undervannskartlegging ved å levere høyoppløselige data om havbunnen og undervannsobjekter.



Teknologien støtter bransjer som sikkerhet og forsvar, forskning og akademia, samt marin energi. Bruksområdene inkluderer overvåking av kritisk infrastruktur, kartlegging av korallrev, minerydding og marinarkeologi.



Pål Liljebäck, teknologidirektør i Eelume, understreker viktigheten av denne innovasjonen.



– Å oppnå denne graden av presisjon og allsidighet i undervannskartlegging har vært et langvarig mål innen marin teknologi. Kombinasjonen av ultrahøyoppløselig 3D-fotogrammetri og vår All-Terrain AUV er et betydelig fremskritt. Systemet gir detaljerte innsikter om havbunnen og opererer uten kabeltilkobling i miljøer som har vært vanskelige å nå, sier han.



UTVIDER OMFANGET

Nylige hendelser har vist behovet for bedre overvåking av kritisk infrastruktur, som energirørledninger og kommunikasjonskabler på havbunnen. Eelumes All-Terrain AUV tilbyr en løsning med sin evne til å samle inn høyoppløselige data selv i krevende miljøer.



AUV-en støtter også aktører i å ta informerte beslutninger som bidrar til å beskytte sensitive økosystemer som korallrev, samtidig som den balanserer de ulike interessene som er avhengige av havressurser og legger til rette for sameksistens i havet.



Eelumes teknologi bidrar til bærekraftig havromsutforskning. Høyoppløselig kartlegging gir forskere og industrien verdifulle innsikter i marine økosystemer, som muliggjør bedre ressursforvaltning og miljøovervåking.



– Gjennom samarbeid og innovasjon flytter vi grensene for hva som er mulig, og gjør det mulig for verden å ‘Discover more, sier Liljebäck.



INNOVATØRER INNEN UNDERVANNSTEKNOLOGI

Eelume, med base i Trondheim, utvikler svært manøvrerbare autonome undervannsfartøy for inspeksjon og kartlegging i marine miljøer. Som medlem av Ocean Autonomy Cluster og FI Ocean Space Incubator er selskapet forpliktet til å skape praktiske og bærekraftige løsninger for havindustrien.



Denne utviklingen illustrerer hvordan samarbeid og teknologiske fremskritt kan åpne nye muligheter for forskning, ressursforvaltning og miljøvern. Eelume er blant de ledende aktørene som former fremtiden for undervannsutforskning og havteknologi.



Eelume S-serie All-Terrain AUVs (All-Terrain Auto­nomous Under­water Vehicle) Team Eelume. Foto: Lars Bugge Aarset/Ocean Autonomy Cluster