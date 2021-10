Eidesvik endrer i toppledelsen

Styreleder i Eidesvik Offshore, Arne Austreid (t.v.), kommersiell sjef i Eidesvik Offshore, Gitte Gard Talmo og administrerende direktør i Eidesvik Offshore, Jan Fredrik Meling.

Etter mer enn 16 år som administrerende direktør i Eidesvik Offshore ASA går Jan Fredrik Meling som planlagt av med pensjon ved nyttår. Selskapets kommersielle sjef Gitte Gard Talmo er utnevnt til Meling’s erstatter fra 1. januar 2022. Meling har vært administrerende direktør i selskapet siden 2005.



– Styret takker Jan Fredrik Meling for hans innsats og engasjement i tiden som administrerende direktør i Eidesvik. Gjennom hans tid som øverste leder har selskapet levert svært gode operasjonelle resultater og tatt en posisjon som en spydspiss innen bruk av nye og grønne energibærere i skip, sier styreleder i Eidesvik Offshore, Arne Austreid.



Etter å ha vurdert en rekke eksterne og interne kandidater har selskapets styre utnevnt kommersiell sjef i selskapet, Gitte Gard Talmo, som Melings etterfølger.



VIL BLI EN ÆRE

– Jeg setter stor pris på tillitten som styrer viser meg. Det vil bli en ære å lede en så kompetent organisasjon, og jeg ser fram til å bidra til selskapets videre reise og suksess. Vi vil holde fast ved vår sterke fokus på grønn innovasjon, og å bygge en bærekraftig og lønnsom forretning som den foretrukne leverandøren av klimavennlige offshorefartøy, sier Talmo.



Talmo går inn i rollen administrerende direktør etter 19 år i ulike lederroller i selskapet. Hun har vært kommersiell sjef i Eidesvik siden 2016.

– Jeg er svært glad for å se at blant mange sterke kandidater, så vurderte styret en intern kandidat som best egnet for jobben. Jeg er stolt over hva vi har oppnådd gjennom min tid i Eidesvik, særlig når det gjelder bærekraft. Vi har bygget en robust og kompetent organisasjon og jeg setter stor pris på Eidesvik, selskapets visjon ok ikke minst de ansatte, sier administrerende direktør, Jan Fredrik Meling.



OMFATTENDE TRANSFORMASJON

– Skipsfarten er inne i en omfattende transformasjon som vi bare har sett starten av. Talmos omfattende markedskunnskap og hennes lange erfaring i selskapet gjør henne til den ideelle kandidaten til å lede selskapet gjennom denne transformasjonen. De siste årene har Talmo og hennes team sikret Eidesvik en svært god markedsposisjon og bidratt til lanseringen av flere verdensnyheter innen bruk av nye grønne energibærere, sier Austreid.