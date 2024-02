Eidesvik Offshore og Agalas bygger et topp moderne konstruksjonsfartøy

Eidesvik Offshore

Eidesvik Offshore ASA eier og driver en verdensomspennende flåte av spesialbygde fartøyer, som tilbyr tjenester til forsynings-, subsea- og offshore vindmarkedene.

Selskapet spesialiserer seg på avanserte offshore-fartøyer og opererer globalt, med fokus på miljømessig bærekraft og høy driftskvalitet.

Eidesviks hovedkontor ligger på Bømlo, mellom Haugesund og Bergen.

Agalas

Agalas er norsk rederi grunnlagt i 2022, med hovedkontor i Harstad.

Rederiet spesialiserer seg på utvikling av moderne, miljøvennlige fartøyer for den kommende grønne industrien og kunder over hele verden.

Selskapets klare strategi er å vokse innen markedene for offshore-støttefartøy.

Agalas eies av Ytterstad Fiskeriselskap, Kransvik Kystfiske og NSK Gruppen.

Fartøyet vil eies av selskapet Eidsvik Agalas AS, der Eidesvik har en majoritetsandel på 50,1prosent. De resterende aksjene vil eies av Agalas. Full drift av fartøyet, inkludert besetning, vil bli levert av Eidesvik. I tillegg har Eidesvik Agalas AS har fått opsjoner for ytterligere fire fartøy.Eidesvik har en lang historie som pioner innen demonstrasjon av ny teknologi som reduserer utslipp fra skipsfarten. Selskapet var det første til å ta i bruk LNG-drivstoff og batteriteknologi i offshoreskip. Med sitt nyeste tilskudd til flåten vil Eidesvik igjen bryte grenser med introduksjonen av verdens mest miljøvennlige fartøy innenfor sine driftsområder. Fartøyets fremdriftssystem vil bestå av et batteri-hybridsystem og motorer som kan operere på både metanol og diesel. Denne revolusjonerende kombinasjonen representerer ikke bare et betydelig fremskritt innen utslippsreduksjoner, men setter også en ny standard forbransjen.Fartøyet skal bygges ved Sefine Shipyard i Tyrkia med levering tidlig i 2026. Det nye fartøyet vil være utstyrt for inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid (IMR). Ved levering vil det gå inn på en 3 til 5-årskontrakt med Reach Subsea.– Det nye tilskuddet til Eidesviks flåte passer perfekt med selskapets strategi, som er basert på bærekraftige skipsløsninger og langsiktige partnerskap med våre kunder. Det allsidige fartøyet er designet for å møte behovene til både olje- og gassnæringen og offshore vind-industrien. Denne fleksibiliteten øker vår konkurranseevne i framtidens energimiks, sier administrerende direktør i Eidesvik Offshore, Gitte Gard Talmo.Eidesvik og Agalas ser timingen for fartøyet som utmerket, ettersom etterspørselen etter fartøyer i subsea-markedet er i ferd med å overgå tilbudet. Selskapene forventer også betydelig vekst innen offshore vind dette tiåret.:– Ved å samarbeide med Eidesvik på denne muligheten kombinerer vi styrkene til to norske rederier og skaper et verdensledende fartøy som integrerer funksjonalitet, grønn teknologi og svært dyktige personell, sier Mats Nygaard Johnsen, administrerende direktør i Agalas,.Sammen med skipsdesigner NSK Ship Design, har Agalas utviklet et svært fleksibelt fartøy med topp moderne design, komfort og funksjoner. Det måler 99,9 meter i total lengde med en bredde på 21 meter, og har plass til 100 personer. Utstyrt med en 150 tonns bølgekompenserende (AHC) kran og et romslig dekkareal på omtrent 900 kvadratmeter, egner det seg svært godt for å utføre IMR- og konstruksjonsarbeid.