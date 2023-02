Eksfin med lån til tre havvindskip med norsk utstyr

Det første skipet forventes levert til Edda Wind i slutten av september i år

Eksfin har sammen med Sparebanken Vest og Crédit Agricole Corporate and Investment Bank signert en låneavtale med Haugesund-rederiet Edda Wind på 120 millioner euro tilsvarende 1,3 milliarder kroner for bygging av tre serviceskip til havvindindustrien.



Transaksjonen sikrer store leveranser for norske maritime leverandører.



Her deltar Eksfin i finansieringen gjennom et lån på 55 millioner euro, tilsvarende 600 millioner kroner som tilsvarer verdien av norsk design og utstyrsleveranser til skipene som skal bygges.



Det første skipet forventes levert fra det spanske verftet Astilleros Gondan i slutten av september i år, mens de to andre forventes levert i Q2 og Q3 2024. Edda Wind utvikler, bygger og drifter fartøy for den internasjonale havvindindustrien.



– Å bygge en posisjon i internasjonal havvind er en strategisk prioritering for norsk maritim næring, og for oss i Eksfin. Denne låneavtalen viser at Eksfin sammen med bankene kan tilby konkurransedyktig finansiering som sikrer store eksportkontrakter for norske maritime utstyrsleverandører, sier Olav Rygg, som er avdelingsdirektør for storkunder i Eksfin,