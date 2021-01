El-Ida - enkel å manøvrere, lite støy og utslipp

I oktober 2020 ble El-Ida overlevert fra Folla Maritime AS til Nova Sea AS, Lovund. Fartøyet er av typen Follawork 35 Electric fra Marin Design AS, og dette er verftets bnr. 79.

Oppdrettsgiganten Nova Sea bestilte to elektriske arbeidsbåter fra Folla Maritime i januar 2020. El-Ida er den første av disse to, og søsterfartøyet ble levert før årsskiftet. El-Ida går i arbeid på Nova Sea sin lokalitet Storvika på Bolga. Begge de elektriske arbeidsbåtene bygges i sin helhet på verftet i Flatanger.

BEDRE ARBEIDSHVERDAG

Båten lager lite til ingen støy, har lite utslipp og er enkel å manøvrere. I tillegg blir det mye enklere å gjennomføre service. Elmarin, som har levert batteripakken, kan kjøre systemoppdateringer fra deres kontor.

– Vi er svært fornøyde med den nye båten så langt. Den er av akkurat samme type arbeidsbåt som vi har bestilt av Folla Maritime tidligere, bare elektrisk. Sammenlignet med våre andre arbeidsbåter, har den mindre utslipp og lite støy, som gjør arbeidshverdagen bedre for både folk, miljø og fisk, sier teknisk ansvarlig for sjø i Nova Sea, Odd Stensland, i en pressemelding.

EL ER TRYGT ALTERNATIV

El-Ida er utstyrt med en batteripakke på 330 kwh, som gir både lang rekkevidde og lang levetid. Med el-framdrift og elektriske thrustere, er dette en stille og lett manøvrerbar båt.

– Det har vært en spennende prosess. Båten er designet og skreddersydd etter akkurat de ønskene og behovene som Nova Sea har. Alt fra systemene, batteripakken og annet innhold. I tillegg har vi tilpasset for ladning både ved landbase og fôrflåte, som i kombinasjon med en generator om bord gjør den til et sikkert og trygt alternativ til den vanlige arbeidsbåten, sier markedssjef i Folla Maritime, Greger Samuelsen, i pressemeldingen.

Les hele omtalen her.

Les også om følgende nybygg: