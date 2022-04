Elektrisk passasjerbåt til Moskenes Shipping

Maritimt Partner skal bygge en ny elektrisk passasjerbåt til Moskenes Shipping sin rute Reinefjorden. I tillegg til fastboende håndterer ruten hvert år ett stort antall turister med utgangspunkt i Reine. Båten, en Alusafe Cat 18 EL vil ha en hel-elektrisk fremdriftslinje og kapasitet til 75 passasjerer.



Båten bygges iht Sjøfartsdirektoratets regler for passasjerskip og fartsområde 4. Dette omfatter både design, sikkerhetsutstyr og elektronikk med navigasjon og kommunikasjon.



DESIGN OG ARRANGEMENT

Båten er en ny modell og designet av Sivilingeniør Ola Lillo-Olsen. Maritime Partner vil stå for detaljdesign, prosjektering og bygging. Båten er arrangert med universell utforming slik at alle passasjerfasiliteter er tilgjengelig for alle. Hovedsalongen har inngang både fra for- og akterdekk. Salongen har 75 sitteplasser samt en handicap/rullestol plass iht regelverket. Nesten halvparten av sitteplassene er arrangert med bord, noe som gjør båten velegnet til både sightseeing og frakt av turister.



Båten store vindusflater som bidrar til ett lyst og lett interiør og god utsikt for alle ombord. Toppdekk er tilrettelagt med adkomst for passasjerer med oppgang fra akterdekk, hvor også rullestolheis er installert. I tillegg vil båten få god plass til bagasje og hundebur på akterdekk.



ELEKTRISK KATAMARAN

Dette er en viktig kontrakt for Maritime Partner, og en milepæl siden det er den første elektriske katamaranen vi bygger for det grønne skiftet, sier Anders Bjørdal, Area Sales Manager i Maritime Partner. Fremdriftsanlegget blir levert av ABB komplett med elmotorer og batteri. To 97kW luftkjølte elektro-motorer og frekvensomformere med en samlet batterikapasitet på 528 kWt som gir en marsjfart på 12 knop.



Med elektrisk drift, en effektiv skrogdesign og bygging i aluminium, så vil båten bli så «grønn» som det er mulig å få til med dagens teknologi. Aluminium er ett miljøvennlig alternativ som ved resirkulering krever veldig lite energi for å gjenoppstå som ett fullverdig materiale for nye bruksområder.



REDERI

Moskenes Shipping er ett lokalt rederi som driver med persontransport og charter i og rundt Reine i Lofoten.

Moskenes shipping har drevet ruta i Reinefjorden i 26 år.

Fra 2023 er en ny ti års kontrakt inngått med Nordland Fylkeskommune om drift av båtruta fra Reine og plassene Rostad, Kirkefjord og Vinstad.



MARITIME PARTNER

Maritime Partner AS selger og bygger hurtiggående båter av eget design.

Maritime Partner har kunder over hele verden, og har passert 2.200 leverte båter.

Båttyper strekker seg fra offshore redningsbåter, arbeidsbåter, patruljebåter, turist- og passasjerbåter og andre hurtiggående båter under merkenavnene ALUSAFE, SEABEAR/SJØBJØRN og WEEDO.



Hoveddimensjoner

Største lengde 19,72 meter

Total bredde 6,80 meter

Ant. passasjerer/mannskap 75/2

Fart 12 knop

Motor/fremdrift PM motorer (elektrisk) og fast propell.

Byggemateriale Aluminium