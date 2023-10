Elly – utslippsfri og lydløs

SINTEF Ocean AS overtok i august 2023 båten Elly fra Skarsvåg Boats AS på Hitra. Båten er bygg nummer 184 fra verftet, og er av eget design med typebetegnelsen Skarsvaag 920 EL.

Elly er en fullelektrisk båt og blir en del av forskningsinfrastrukturen OceanLab og skal frakte forskere og utstyr rundt Trondheimsfjorden. Den skal blant annet brukes i testing og utvikling av nye løsninger og teknologier, til å utføre målinger, og å vedlikeholde forskningsutstyret som er plassert ut i fjorden.

UTSLIPPSFRI OG LYDLØS

Elly har elektrisk fremdriftssystem, noe som gjør den tilnærmet lydløs, utslippsfri, og som gir god arbeidskomfort for både mannskap og teknologi som skal testes ut.

I tillegg vil båten kunne gi nyttig informasjon om gode navigasjonsvalg, hvor bruk av sensorer i fjorden vil gi grunnlag for beregninger av blant annet rekkevidde. Beregningene vil ta hensyn til forventet værvindu, strømvindu og kjente påkjenninger som kan redusere rekkevidden blant annet, litt tilsvarende beregninger som gjøres av el-biler.

Arbeidsbåten vil også være et støttefartøy for forsøk som utføres i forskningsinfrastrukturen på fjorden og vil ha arbeidsplasser for maritime forskere, kunder- og studenter om bord. Les hele omtalen her.

