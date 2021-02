Elpro får oppdrag fra Fosen Yard

Elpro skal gjøre omfattende arbeid på en passasjerferje ved Fosen Yard. Foto: Fosen Yard.

Fosen Yard og Elpro har nå signert kontrakten som gjør at Elpro får ansvaret for installasjonsdelen av elektroleveransen til passasjerferja som foreløpig har navnet nybygg 93. I et svært vanskelig marked for verftsindustrien har Fosen Yard vist både konkurransekraft, tilpasningsdyktighet og styrke ved å sikre seg den ettertraktede kontrakten. Verftet forteller at leverandører som Elpro er avgjørende både i planleggingen og i gjennomføringen av prosjektet.



Nybygg 93 er en stor og moderne RoPax-ferje som i utgangspunktet skulle ferdigstilles et helt annet sted enn på Fosen. Våren 2020 gikk det tyske verftet som opprinnelig hadde ansvaret for prosjektet konkurs – og nåværende prosjekteier Siem Group har altså valgt Fosen Yard til ferdigstillingen.



REISTE TIL TYSKLAND

Per Ivar Willumsen er prosjektleder for nybygg 93 i Fosen Yard.



— Siden vi tar over prosjektet fra noen andre blir dette på mange måter en kombinasjon av nybygging og ombygging. Vi har nå brukt noen måneder på å få oversikt og gjøre opp status på prosjektet. Elpro har blant annet vært nede i Tyskland i flere uker for å få et skikkelig overblikk og for å sette utstyr og inventar i system før installasjonen og ferdigstillingen begynner, sier Willumsen.



Han forklarer at den lange og brede erfaringen Fosen Yard har med både nybygging og ombygging nok har vært avgjørende for at prosjektet til slutt landet i deres hender.



— Så er vi samtidig avhengig av partnere som Elpro, som også har mye erfaring med både nybygg og ombygging. Da vi i løpet av 35 dager oppgraderte et Hurtigruten-skip på starten av fjoråret, viste vi virkelig potensialet i dette samarbeidet, poengterer Fosen Yards prosjektleder.



EKSPERTISEN AVGJØRENDE

Og Willumsen mener det er mye konkurransekraft i gode samarbeid.



— Samspillet med leverandørene er det som gjør oss så gode som vi er i Fosen Yard. Elpro er en leverandør som er dyktige til å samarbeide. De er selvgående, ryddige og svært kompetente. Kompetanse går på to bein, og det som gjør at Elpro er så gode å ha på laget er nettopp ekspertisen menneskene som jobber der innehar, sier han.



— I tillegg er selvsagt pris veldig viktig, men aller viktigst er gjennomføringsevnen. Her står vi ovenfor et oppdrag som skal løses – og vi forventer både av oss selv og leverandørene at det skal løses til riktig tid og være av høy kvalitet. Da er Elpros gjennomføringsevne svært viktig.



ØREMERKER KOMPETANSE

Avdelingsleder Kjell Valseth i Elpro sier at medarbeiderne i Elpro er rekruttert og dyrket frem spesielt for slike oppdrag.



— Elektroleveransen er en essensiell del av alle skip – det går en kabel til det aller meste. Siden vi kommer inn sent i prosessen må vi være i stand til å forstå, prosjektere og levere raskt og på høyt nivå for at prosjektet i sin helhet skal komme i mål til riktig tid. Derfor er det viktig for oss å ha fagfolk med lang erfaring og spisset kompetanse.



SIGNALPROSJEKT

Valseth er imponert over at Fosen Yard har klart å vinne ferjeprosjektet i et marked som er så sårbart og uforutsigbart.



— Med tanke på hvor mange verft som sliter eller går konkurs, vekker prosjekter av denne størrelsen oppsikt. Det betyr at konkurransen også øker. At Fosen Yard har så gode referanser på lignende prosjekter har nok vært avgjørende. I denne bransjen selger man i stor grad trygghet – og skipseieren kan sove godt om natta etter å ha valgt Fosen Yard, sier Valseth.



I GANG MED ARBEIDET

Etter å ha utredet og planlagt prosjektet siden november starter nå installasjonsarbeidet om bord på ferjen. Allerede før blekket tørket ut på kontrakten var Elpro kommet langt med blant annet kabeltrekking – og ikke lenge etter venter installasjon av lys og alarmer.



Willumsen i Fosen Yard konkluderer med at samarbeidet er svært godt, og anbefaler gjerne Elpro til andre som skal gjøre lignende prosjekter med ferdigstilling og refurbishment, der det kreves høy gjennomføringsevne på elektroinstallasjonene.



— Den høye kompetansen Elpro har merkes i alle faser – fra planleggingen, til prosessen i byggemøter og gjennom hele gjennomføringen. Du merker at kvaliteten er på høyt nivå og at de gjør det de kan for å bli ferdig til avtalt tid – og at de i tillegg har evnen til å være fleksibel.



NYBYGG 93

Elpros leveranse: Engineering, installasjon, testing, commissioning, logistikk og lager-systemer.

Prosjekteier: Siem Group

Verft: Fosen Yard

Lengde: 187 meter

Bredde: 32 meter

Skipstype: RoPax-ferje

Planlagt ferdigstilling 2. kvartal 2021

Nybygg 93 er en stor og moderne RoPax-ferje. Fosen Yard.