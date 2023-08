En gledens dag med nullvisjon mot drukning

Det er en gledens dag for Redningsselskapet og Flyte da fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i dag på Arendalsuka annonserte at regjeringen etablerer en nullvisjon mot drukning i dag. Foto: Hina Parveen/Redningsselskapet

– Dette er en gledens dag for hele det norske folk, og vi ser fram til å gi innspill til en nasjonal handlingsplan mot drukning, sier generalsekretær Grete Herlofson i Redningsselskapet.



INGEN OMKOMNE

Regjeringen har vedtatt en nullvisjon om ingen omkomne som følge av drukningsulykker, og fiskeri- og havministeren skal koordinere dette arbeidet.



Det er viktig å få til en mer samlet og helhetlig nasjonal innsats mot drukningsulykker, og økt bevissthet rundt drukningsforebygging.



–Det er bra at regjerning har lyttet til Redningsselskapet og setter i gang arbeidet med å få ned de dystre drukningstallene. Nå kreves det umiddelbar handling, sier Herlofsen.

60 personer har omkommet i drukningsulykker i Norge. 54 fram til 31. juli, og 6 så langt i august, viser foreløpige tall fra Redningsselskapets drukningsstatistikk.



VIL BE OM INNSPILL

Nullvisjonen skal følges opp med en handlingsplan, som fiskeri- og havministeren vil be om innspill til fra både offentlige og private aktører, deriblant Redningsselskapet.



– Det er gledelig med en regjering som har lyttet til våre innspill, og at det kommer både en nullvisjon for alle drukningsulykker og en handlingsplan vi selv får være med å utforme. Men det haster, og vi forventer at vi ser spor av dette i statsbudsjettet for 2024, sier Siv Jensen daglig leder av organisasjonen Flyte.



–Vi må få til en samlet nasjonal innsats mot drukningsulykker og økt bevissthet om forebygging. Det er mange flinke aktører som gjør mye bra arbeid på dette feltet, og jeg ser frem til å få gode innspill i det videre arbeidet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.