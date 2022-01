Enda en brønnbåt fra Larsnes til Rostein

Hovedfakta for nybygget:

Navn: Ikke bestemt

Verft: Larsnes Mek Verksted

Design: SK 6000 DM LFC III fra Skipskompetanse

Innredning for 12 personer

Lengde: 79,27 meter

Bredde: 15,00 meter

Tonnasje: 2999

Den skal være arrangert for åpen og lukket transport av fisk og smolt. Med dette nærmer Rostein seg nybygg for rundt 3,5 milliarder på Larsnes Mek og dette underbygger hvor viktig havbruksnæringen er blitt for maritim sektor.Båten vil bli topp utstyrt og den vil ha nullutslipp under lukket transport med overvåking, rensing av vannsirkulasjon, UV-behandling av vann inn og ut av lasterommene, automatisk vaske og desinfiseringsanlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter.Båten skal ha TIER III maskineri og også annen teknologi for å spare drivstoff og redusere utslipp. Skroget skal leveres i november 2022 og overleveres rederiet 01.05.2023