Enda en ombygging for Green Yard Kleven

Om Oceanica

I over 44 år har rederiet utviklet undervannsløsninger for offshore energiindustrien.

Rederiet er et brasiliansk selskap med en sterk tilstedeværelse innen offshore eiendelers integritet, som sikrer langsiktig miljømessig bærekraft.

Oceanica jobber innen forebygging, beredskap og prosjektering, og søker risikoreduksjon av potensielle miljøpåvirkninger innenfor kundenes aktiviteter og øke levetiden til eiendelene deres.

Oceanica tilbyr inspeksjon, intervensjon og overvåkingstjenester for undervannskonstruksjoner.

Rederiet utvikler også komplette løsninger for kundene, skaper og optimaliserer ingeniørressurser.

Forretningsstrategien fokuserer på operasjonell kvalitet og sikkerheten til operasjoner, og gir den beste opplevelsen for kundene, miljømessig bærekraft og respekt for samfunnet.

Rederiet jobber sterkt innen produksjonsvedlikeholdsstøtte, spesielt utfører vi essensielle forebyggings- og bevaringsaktiviteter for O&G og fornybar energiindustri, støtter undervannskonstruksjonsmarkedet og store bedrifter innen havner og vannkraftverk.

Man jobber også som tjenesteleverandør for selskaper innen andre segmenter, som telekommunikasjon og gruvedrift.

Om Green Yard

Green Yard har som mål å være det mest bærekraftige alternativet i bransjen.

Verftene Green Yard Kleven i Ulsteinvik og Green Yard Feda ved Flekkefjord er en del av Green Yard Group.

Verftet tilbyr alle typer verftstjenester for skip og rigger for både nasjonale og internasjonale kunder.

Dette kan være alt fra små oppdrag til store og kompliserte ombygginger, nybygg, riggservice, skips-resirkulering og mobile verftstjenester.

Green Yard fokuserer på bærekraft, høy kvalitet og levering til rett tid.

Green Yard Kleven i Ulsteinvik og den brasilianske skipsrederen Oceanica kunngjør signering av en kontrakt for å konvertere fartøyet Oceanicasub XVII fra et Anchor Handling Tug Supply (AHTS) fartøy til et skip for operasjoner med ROV (Remote Operated Vehicle).Denne konverteringen styrker båndet mellom Oceanica og Green Yard enda mer og er basert på gjensidig tillit til at prosjektet vil bli fullført på den mest bærekraftige måten, ot til avtalt tid, kvalitet og budsjett.Oceanicasub XVII vil være utstyrt med mesanindekk for ROV-utstyr, utvidet annskapskapasitet og områder for operatøren. Samtidig skal skipet gjennomgå en generell oppgradering og klassegodkjenning.Oceanicasub XVII er et UT712L ankerhåndteringsfartøy og ble opprinnelig levert fra Green Yard Kleven som B313 tilbake i 2007 kalt Rem Balder. Skipet ble nylig kjøpt fra Solstad Offshore og hadde navnet Normand Titan.Den maritime klyngen på Sunnmøre er viktig for slike ombygginger. Lokale leverandører som Volti, Ulmatec, Rovde Møbel og Westing vil bli involvert, og skipet skal i dokk ved naboverftet Ulstein.Design av ombyggingen er utført av Marin Teknikk. Dette blir nok et prosjekt i en lang rekke av prosjekter i det gode samarbeidet mellom Green Yard og MT, både på skip opprinnelig designet av MT og på andre design.– Det er viktig for oss å prøve å beholde det samme teamet som for de tidligere konverteringene, og vi har sterk tillit til Green Yard Kleven og de andre involverte selskapene, sier direktør for ingeniør- og driftsavdeling, Fernando Cesar Dos Santos i Oceanica.Green Yard Kleven fokuserer på bærekraft, inkludert miljømessig, sosial og statlig bærekraft. Å sikre de beste arbeidsforholdene for våre arbeidere, opprettholde vår kompetanse og overføre kompetanse til nye generasjoner er viktig. På samme måte er det å være innovativ i hvordan man utfører arbeidet bærekraftig, forbedre sirkulariteten og redusere miljøfotavtrykk hovedmålene.I dette prosjektet, som i alle våre prosjekter, prøver vi å gjenbruke så mye som mulig. Vi planlegger å bruke brukte komponenter på dette prosjektet og også sette alle komponentene som fjernes fra dette fartøyet ut i bruktmarkedet.– Vi vil ha både interiørdeler og maskinkomponenter til salgs fra dette prosjektet, sier salgssjef Retrofit, Karl Johan Barstad.– Jeg er veldig fornøyd med at vår gode kunde Oceanica kom tilbake til oss for femte gang. Dette viser at teamet vårt gjør en god jobb som kundene setter pris på. Prosjektet sikrer også god aktivitet for verftet i de kommende månedene, sier administrerende direktør Hans Jørgen Fedog.For tiden har Green Yard Kleven pågående ombygginger for Geoquip og Sea Shipping, samt også et nybyggsprosjekt på et offshore energifartøy for OMV Petrom.Søsterverftet Green Yard Feda har også flere prosjekter på gang for redere som blandt andre Ross Offshore og DOF/Maersk.