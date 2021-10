Enda et norsk rederi bestiller i Danmark

Fartøyets hoveddimensjoner:

Lengde o.a 43,50m

Bredde moulded11,50m

Dybde shelterdekk 6,60 m

Polarbris AS / Atlantic Longline AS tilhører Atlantic Seafish AS, som er veletablert i norsk fiskeernæring, og driver i dag det helt nye "Atlanterhavet", Norges største og første kombinerte line- og snurrevadfartøy. Rederiet har dobbel kvote og det er derfor behov for et ekstra fartøy.Rederiet Atlantic ble etablert i 1997 av Kjell-Gunnar Hoddevik og Johnny Årvik, og holder til i Ålesund. Rederiet startet med et eldre linefartøy, "Fernando". Den første "Polarbris" ble kjøpt i 2000. Deretter har selskapet hatt 6 forskjellige fartøy, og tok den siste leveransen av sitt første nybygget i 2020, nemlig "Atlantic" levert fra Tyrkia.Rederiet er fornøyd med avtalen med Karstensens og ser frem til å komme i gang med byggingen. Dette er første gang rederi og verft har jobbet sammen, og allerede i startfasen var det god og konstruktiv dialog, noe som lover godt for fremtidig samarbeid.Karstensens Verft for tilliten fra rederiet– og ønsker nye kunder velkommen. Med denne kontrakten har verftet 14 nybygg i ordreboken for levering neste to årene. Bare i 2021 har Karstensens Verft levert 8 nybygg, alle tilpasset de enkelte rederienes ønsker og krav.Fartøyet er planlagt utstyrt med elektriske vinsjer for best mulig effektiv og dermed minimal miljøpåvirkning. Fremdriftsanlegget er også designet for å minimere miljøpåvirkningen. Det er derfor gjennomført omfattende studier og vurderinger av ulike løsninger. I likhet med "Atlantic" vil også nye "Polarbris" være utstyrt med Brunvoll nedsenkbar thruster / Azimuth i forskipet. Det nye fartøyet skal utstyres med avansert fabrikk fra Bjørdal. Fryse- og kjølesystemer skal leveres av selskapet Teknotherm.I løpet av de kommende ukene vil leverandører for de resterende hovedkomponentene bli bestemt. Selskapet vil fokusere på kvalitet, innovasjon og pålitelighet.Skroget til det nye fartøyet skal bygges ved Karstensen Verft Polen.