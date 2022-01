Enda et nybygg til Karstensen

Fartøyets hoveddimensjoner:

Total lengde 88,00 m

Bredde støpt 16,50 / 17,50 m

Dybde 2,85 m

Andre tekniske data:

Sidethrustere Brunvoll, 1400 kW

Nedsenkbar kombi thruster Brunvoll, 1479 kW

RSW plante3 x 1100 kW + 80 Kw

Rederiet Krossbrekka er en del av Varðin-konsernet. Varðin ble etablert i 1985 av 16 menn/fiskere fra Gøtu på Færøyene. Det nyopprettede rederiet bestilte deretter det første nybygget, Tróndur í Gøtu, som ble levert i 1986. Etter en tøff start er rederiet bygget jevnt og trutt opp og eier i dag fire pelagiske skip: Tróndur í Gøtu, Gøtunes, Tummas T og nåværende Finnur Fríði. Nåværende Tróndur í Gøtu er nummer to i rekken, og ble bygget ved Karstensens verft i 2010.Nåværende Finnur Fríði er nummer to i rekken, og ble levert fra norsk verft i 2003. Dette skipet har vært svært effektivt, og blant de absolutte lederne på Færøyene.Arni Hansen har i alle år vært skipper på Finnur Fríði. I dag deles jobben med andreI tillegg til selve rederiet driver Varðin nå også sin egen pelagiske fabrikk på Suderøy på Færøyene. I tillegger Varðin involvert i en rekke andre foretak, blant annet rederiet Faroe Origin, som driver 6 ferskfisktrålere.Som nevnt ovenfor driver selskapet pelagisk fiske, inkludert kolmule, sild, makrell og lodding. Det nye fartøyet skal operere etter de samme prinsippene.Varðin er fornøyd med å kunne bygge et nytt skip igjen i nært samarbeid med Karstensens verft.Karstensen Verft er fornøyd med lojaliteten og tilliten som Varðin viser i å kontrahere dette skipet i Skagen. Det er en stor glede for verftet å få lov til å jobbe igjen med dette fremtidsrettede og innovative rederiet, som har vært et av de absolutte ledende på Færøyene og hele Nord-Atlanteren i mange år.Samarbeidet mellom Varðin og Karstensen verft strekker seg også flere tiår tilbake: Før byggingen av Tróndur í Gøtu har rederiet gjennomført en rekke vedlikeholdsoppgaver ved verftet i Skagen. Og så langt tilbake som på slutten av 1970-tallet hadde selskapets nestor Tummas Thomsen, sammen med andre partnere besøkt Skagen for forlengelsen av Jupiter.Rederiet og verftet har jobbet intensivt sammen de siste månedene for å skape et konsept som rederiet har vurdert som både økonomisk og ikke minst teknisk ekstremt attraktivt. Det har vært viktig for selskapet å ha full innflytelse gjennom hele designfasen, slik at prosjektet er skreddersydd nøyaktig etter selskapets ønsker og krav.Selskapet har vært engasjert i innovative og optimaliserte løsninger, blant annet basert på den svært positive driften de siste årene for Finnur Fríði. Det er lagt særlig vekt på å optimalisere arbeidsforhold, sikkerhet og komfort for mannskapet.De siste månedene har rederiet og verftet brukt mange ressurser, sammen med potensielle leverandører, til å finne det optimale fremdriftsanlegget for det nye fartøyet. Nesten alle slags konsepter og konstellasjoner er beregnet og vurdert før det endelige konseptet ble bestemt.Hele skipets konsept, og ikke bare fremdriftsanlegg eller vinsjer, vurderes og beregnes nøye på grunnlag av selskapets eksakte driftsprofil. Selskapets uttalte mål er å gjennomføre bærekraftig fiske med minimale NOX/CO2-utslipp per kg fisk fanget.I likhet med de andre pelagiske fartøyene som verftet er under bygging for rederier på Færøyene, Island, Skottland, Norge, Sverige og Danmark, er nye Finnur Fríði også av eget design.Når det gjelder valg av leverandører og komponenter, vil en rekke av disse endelig bli valgt i løpet av de kommende ukene. Også her vil selskapet fokusere på bærekraft, kvalitet, innovasjon og pålitelighet.Skroget til nye Finnur Fríði skal bygges ved Karstensen verft Polen, og det ferdige skipet skal leveres i januar 2024.Kontraktsprisen er rundt 340 millioner DKK, og dermed den mest verdifulle kontrakten Karstensens verft inngikk på ethvert fiskefartøy.