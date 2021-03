Endelig en fysisk messe

DanFish satser på at til høsten kan man åpne messen i Ålborg. Foto: John Inge Vikan.

Muligens er det et tegn på at det går riktig vei, i alle fall har den danske fiskerimessen DanFish varslet at man satser på at det kan bli en fysisk messe i år. 13. til 15 oktober er satt som datoer for arrangementet.



Messearrangøren skriver i en pressemelding at ennå er ikke alle omstendighetene klar, for eksempel om det fortsatt kan være restriksjoner. Men man garanterer at uansett vil eventuelle restriksjoner når det gjelder hygiene, avstand osv. bli overholdt.



Bakgrunnen for beslutningen er at danske politikere og regjeringen har sagt at de har tro på at landet kan vende tilbake til noenlunde normale tilstander etter sommerferien.. – Og det er vi som messearrangører, i likhet med alminnelige borgere, svært glade for, heter det.



GOD MØTEPLASS

DanFish har gjennom årene utviklet seg til en god møteplass for næringen, og er blitt en av de mer betydningsfulle bår det gjelder utstyrt til fiskerinæringen. Det er også blitt en viktig internasjonal møteplass.



Normalt har messen samlet omkring 400 utstillere fra det meste av verden, også norske utstillere har vært trofaste gjester. På messen finnes garn, trål, motorer, elektronikk, skipsverft og mye annet.

DanFish er en spennende messe, vel verd et besøk. Foto: John Inge Vikan.